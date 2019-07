Seriemoordenaar Willem van Eijk, het Beest van Harkstede, overleden in gevangenis (update)

Seriemoordenaar Willem van Eijk is op 77-jarige leeftijd overleden in de Penitentiaire Inrichting in Vught. Hij zou op 19 juni zijn overleden.

Dat melden bronnen aan RTL Nieuws. Volgens journalist Sytze van der Zee hebben nabestaanden van de slachtoffers een brief ontvangen waarin zijn dood gemeld wordt. Van der Zee schreef een boek over Van Eijk.

Het is onduidelijk hoe hij is overleden. Van Eijk werd ook wel het Beest van Harkstede genoemd. Hij zat levenslang vast in de gevangenis van Vught voor de moord op vijf vrouwen.

Levenlang

Willem van Eijk kreeg op 7 november 2002 van de Groninger rechtbank levenslang opgelegd. Hij had kort na zijn arrestatie al de moord op drie Groningse straatprostituees bekend.

Willem van Eijk wurgde Michelle Fatol in 1993, Annelies Reinders in 1995 en Sacha Schenker in 2001.

In de jaren zeventig werd hij al eens tot achttien jaar met tbs veroordeeld, na twee vrouwen te hebben gedood.

Sytze van der Zee

Journalist Sytze van der Zee schreef in 2006 een boek over Van Eijk met als titel 'Anatomie van een seriemoordenaar'. Na tientallen gesprekken met Van Eijk in de gevangenis te hebben gevoerd, komt de journalist met een harde conclusie: 'Hij is een gewetenloze psychopaat die geen berouw heeft. Een marmot heeft meer gevoel dan deze man'.

In het boek beschrijft Van der Zee onder meer de pogingen om Van Eijk te linken aan andere onopgeloste moorden op Groninger straatprostituees: Jolanda Meijer, Shirley Hereijgers en Antoinette Bont.

Geen bevestiging

Ministerie Veiligheid en Justitie kan de berichtgeving van RTL Nieuws niet bevestigen, omdat ze geen informatie geven over individuele gevallen.

Dit bericht is aangevuld met de bevestiging van Sytze van der Zee over het overlijden van Van Eijk.

