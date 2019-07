Het Hogeland wil een 'Triple A'-burgemeester

Triple A is een begrip en kwalificatie wat in de financiële wereld veel gebruikt wordt. Daarmee wordt aangegeven dat een land of bedrijf kredietwaardig en financieel gezond is. Maar de raad geeft het begrip een andere betekenis.

AAA-burgemeester

'Bij ons staat de triple A voor een burgemeester die ambitieus, een aanvoerder en ambassadeur voor het gebied is', zegt Roelf Torringa, voorzitter van de vertrouwenscommissie over de zoektocht.

Mening van de inwoners

Woensdagavond heeft de raad het profielschets vastgesteld. Hierin staat waar de nieuwe burgervader of moeder aan moet voldoen. Hierbij is ook de hulp van inwoners gevraagd. 1100 mensen gaven hun mening.

Volgens Torringa kwamen de wensen van de inwoners grotendeels overeen met die van de raad. 'De inwoners willen een daadkrachtige burgemeester. Iemand die mensen en partijen kan verbinden. Dus een ambitieuze burgemeester. Daarnaast is het belangrijk dat de burgemeester een ambassadeur voor het gebied is en ervoor zorgt dat de gemeente een goede samenwerkingspartner is', vertelt Torringa.

De gemeenteraad heeft geen voorkeur voor een man of vrouw. 'Daar hebben we het wel over gehad. Maar we zijn op zoek naar een goede kandidaat. Het maakt ons niet uit of dat een vrouw of man is', zegt Torringa.

Einde zoektocht

De vacature voor de nieuwe burgemeester komt binnenkort in de staatscourant. Het Hogeland hoopt voor het einde van dit jaar een nieuwe burgemeester te hebben.

Lees ook:

- Wie wordt de nieuwe burgemeester van Het Hogeland?