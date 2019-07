Groningen maakt vuist tegen het onderbetalen van kunstenaars

De gemeente Groningen wil samen met een aantal grote organisaties in de regio, een vuist maken tegen de onderbetaling van kunstenaars. 'Als we niets doen dan wordt de kunst- en cultuursector langzaam uitgehold', aldus wethouder Paul de Rook.

Volgens De Rook hebben de Rijksbezuinigingen van de afgelopen tien jaar vooral ten koste gegaan van de individuele kunstenaar. 'Kunstenaars werken vaak tegen hele lage tarieven. Of ze maken heel veel uren voor relatief weinig geld.'

In de concept kadernota cultuur 2021-2022 vraagt het college van burgemeester en wethouders daarom aandacht voor de arbeidsmarktpositie van kunstenaars. 'Als er geen droog brood meer te verdienen valt zal het aantal mensen dat voor de kunst kiest alleen maar minder worden.'

Gemeente moet voorop

'Als we als gemeente een levendig kunst- en cultuurklimaat willen hebben dan zullen we het werk van kunstenaars ook moeten waarderen', aldus de wethouder van Financiën. En dus komt hij met een aantal aanbevelingen. 'Als wij als gemeentelijke organisatie kunst inkopen dan moeten ook de tarieven betaald worden die passen bij de landelijke richtlijnen.'

Bovendien wil De Rook in gesprek met een aantal opdrachtgevers van kunst in de regio. 'Zodat we samen een vuist kunnen maken en kunnen zeggen: hier in Groningen wordt kunst gewaardeerd.'

'Zo lopen we talent mis'

Kunst en cultuur voor iedereen. Dat is de ambitie van het college de komende jaren, zo blijkt uit de kadernota. 'We willen dat iedereen aan kunst en cultuur kan doen omdat dit je leven verrijkt', aldus De Rook.

Maar dan moet er dus wel iets veranderen aan de arbeidsvoorwaarden in de kunst- en cultuursector. 'We zien nu vaak dat talentvolle kinderen voor een andere opleiding kiezen omdat ouders vaak denken dat er niet of nauwelijks een boterham in kunst te verdienen is.

Als dat beeld in Nederland blijft blijft bestaan dan lopen we heel veel talent mis en dat zou zonde zijn. Dus als we daar iets aan kunnen doen dan help ik graag.'

5 miljoen extra

De Kunstraad Groningen heeft berekend dat het gemeentebestuur jaarlijks 5 miljoen euro extra moet uittrekken om de eigen cultuurambities waar te maken. Dit najaar presenteert het college de definitieve cultuurnota aan de gemeenteraad.

Lees ook:

- Ton Broekhuis van Noorderlicht onderscheiden met de Erepenning