Dak gaat eraf na finaleplaats Oranje Leeuwinnen: 'Fantastisch!'

'Fantastisch! Ontzettend spannend, heel erg gaaf!' Na de goal van Jackie Groenen die het Nederlandse vrouwenelftal in de finale van het WK voetbal bracht, gaat het dak eraf in jeu de boules-café Boel in Stad.

Zo'n honderd enthousiaste bezoekers zagen een wedstrijd die tot de laatste minuut spannend bleef.

Finale

De Oranje Leeuwinnen versloegen Zweden met 1-0 door het doelpunt van Groenen. De beslissende goal viel in de verlenging. In de finale speelt Nederland tegen de Verenigde Staten.

Fans hebben zich verzameld in café Boel (Foto: Jan Been/RTV Noord)



Verlenging

In de eerste helft was Zweden de bovenliggende partij, maar in de tweede helft nam Oranje het heft in handen. Zweden schoot een bal op de paal en Miedema kopte namens Nederland op de lat. Na negentig minuten stond het 0-0 en moest er worden verlengd.

Groenen brak de ban door van twintig meter afstand de Zweedse keeper te passeren. Het zorgde voor een explosie van vreugde in café Boel. Daarna was het nog even flink nagelbijten, maar Oranje hield stand en trok de wedstrijd over de streep.

De finale tegen de Verenigde Staten wordt zondag gespeeld in Lyon. De aftrap is om 17.00 uur.