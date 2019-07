Deze dag: Ikea is open!

Dertigduizend vierkante meter winkeloppervlak vol betaalbare meubels, die zorgen voor een stroom van twee miljoen bezoekers per jaar. De stad Groningen kreeg er in één klap haar grootste attractie bij.

Het Zweedse meubelwarenhuis Ikea opende haar vernieuwde Groninger vestiging op deze dag in de geschiedenis, 6 juli 2005.

Aan de vooravond van de feestelijkheden schroefden tientallen Groningers een bed in elkaar, dat ze cadeau hadden gekregen van de meubelgigant. In ruil daarvoor moesten ze de eerste nacht in het nieuwe ledikant wel in de nieuwe vestiging doorbrengen. 's Ochtends kregen ze ontbijt op bed en was het meteen feest: met fanfaremuziek en ballonnen opende wethouder Koen Schuiling de winkel aan het Sontplein.

De man die onlangs is voorgedragen om de nieuwe burgemeester van Groningen te worden, sprak destijds warme woorden en was trots op de komst van Ikea. Een enorme trekker voor de stad; in vergelijking met de oorspronkelijke vestiging was de winkel ruim drie keer zo groot geworden.

Meer dan zestig procent van de bezoekers komt van buiten de provinciegrenzen, zo bleek uit onderzoek van Mark Julsing. Een kwart is afkomstig uit de regio en één op de acht bezoekers uit de stad zelf. Vooral het publiek dat van verre toestroomde, was interessant om verder de binnenstad in te lokken.

Julsing bedacht daarom een loopbrug, rechtstreeks van Ikea naar het Damsterdiep. De wethouder reageerde enthousiast, maar de 'boardwalk langs het Eemskanaal' is er tot nu toe niet gekomen.

Het lopen binnen de winkel zelf was een puzzel, die erop gericht leek om klanten zo lang mogelijk vast te houden. Volgens manager Michel Koppen bestaan er allerlei korte routes voor 'runshoppers' die alleen voor een paar kaarsen of een andere kleine boodschap naar de winkel komen.

Dagblad-verslaggever Inki de Jonge neemt bij de opening de proef op de som en vermoedt dat de klant 'na slalommen door de twee verdiepingen en halverwege de oranje en de groen zone, zich toch wel afvraagt waar de uitgang zich bevindt'.

De bezoekersstromen zijn in de loop der jaren niet afgenomen. Ikea blijft veel klanten trekken, al was het maar de (studenten)populatie die er voor een zeer zacht geprijsd ontbijt kwam: de prijs was één euro. Maar dat is sinds kort verleden tijd. De ontbijtaanbiedingen zijn nu vooral op gezinnen gericht.

De bezoekersstroom van nog altijd rond de twee miljoen mensen geeft aan hoe belangrijk het warenhuis is voor Groningen. Het ging open voor publiek op deze dag in de geschiedenis, 6 juli 2005.