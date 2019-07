Het Beest van Harkstede 'was een volstrekte psychopaat'

'Hij was een volstrekte psychopaat.' Dat zegt journalist Sytze van der Zee over de in gevangschap overleden seriemoordenaar Willem van Eijk, het Beest van Harkstede.

Hij schreef er het boek 'Anatomie van een seriemoordenaar' over.

'Ik ben er een beetje ingerold. Ik had al eerder een boek geschreven over een seriemoordenaar, Koos Hertogs. Die is ook overleden inmiddels. Een kennis van Van Eijk vroeg of ik geïnteresseerd was in zijn levensverhaal', zegt Van der Zee.

'Ik had nog nooit met een seriemoordenaar gesproken en was nog nooit in een gevangenis geweest. Dus ik dacht, laat ik toch eens gaan kijken.'

'Hij loog alles'

'Ik dacht een man te ontmoeten die helemaal afgestompt was en nauwelijks uit zijn woorden kon komen, maar dat viel ontzettend mee. Hij wilde graag zijn verhaal doen, want hij had het gevoel dat hem vreselijk veel onrecht aangedaan was.'

'Hij loog alles, dat was het probleem. Ik had gelukkig de processen-verbaal en documenten, dus ik kon hem steeds weer confronteren. Hij ontkende veel. Maar ik sprak hem nooit meteen tegen. Als je hem rechtstreeks tegensprak werd hij meteen kwaad en klapte hij dicht.'

'Als ik dan de volgende keer bij hem was, kwam ik erop terug. Wat je vorige keer zei, klopt niet helemaal, zie ik dan. Oh ja, wat je zegt zal toch wel kloppen eigenlijk. Maar als je dat rechtstreeks tegen hem zei, dan had je de poppen aan het dansen.'

RTV Noord maakte in 2006 voor Noord Nu deze reportage met Sytze van der Zee:



Levenslang

Van Eijk kreeg op 7 november 2002 van de Groninger rechtbank levenslang opgelegd. Hij had kort na zijn arrestatie al het doden van drie Groningse straatprostituees bekend.

Hij wurgde Michelle Fatol in 1993 en Annelies Reinders in 1995, waarvoor hij schuldig werd bevonden van doodslag. Ook wurgde hij Sacha Schenker in 2001, het hof verklaarde daarvoor moord bewezen.

Onderzoek bij de woning van het Beest van Harkstede (Jos Schuurman/FPS)



Getrouwd

In de jaren zeventig werd hij al eens tot achttien jaar met tbs veroordeeld, na twee vrouwen te hebben gedood. Toch kwam hij destijds vervroegd vrij. 'Hij was zo slim te trouwen met een gescheiden vrouw met vijf kinderen', zegt Van der Zee.

Binnen no-time had hij de eerste weer vermoord Sytze van der Zee

'Hij ging zo leuk met die kinderen om, ze dachten dat hij sociaal aan het rehabiliteren was. Ze speelden samen spelletjes en zo. Justitie zag een sociaal vangnet om hem heen, hij kwam vrij. En hij begon opnieuw. Hij had die vrouw alleen gebruikt om eruit te komen. Binnen no-time had hij de eerste weer vermoord.'

Vieze man

'Na het boek heb ik nooit meer contact met hem gehad. Ik begon steeds meer een hekel aan hem te krijgen. Het was een vieze man, hij stonk. Hij klaagde altijd. Hij had een slecht leven in de gevangenis, er zaten ook souteneurs. En hij had prostitués vermoord. Ze pakten hem elke keer weer opnieuw. Hij durfde soms weken zijn cel niet uit.'

Lees ook:

- Seriemoordenaar Willem van Eijk, het Beest van Harkstede, overleden in gevangenis