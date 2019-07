Waterschap plaatst noodpomp in Veendam vanwege droogte

De extra pomp moet ervoor zorgen dat het water in het bovenliggende kanaal op peil blijft.

Vooral de vraag naar water ten zuiden en oosten van Veendam nam de afgelopen periode flink toe, verduidelijkt Anton Bartelds, hydroloog bij Hunze en Aa's. 'De boeren hebben water nodig voor de beregening van hun land.'



'Aardig droog'

Eerder deze week besloot het waterschap al noodpompen in te zetten bij Gasselternijveenschemond en Emmer-Compascuum. Bartelds typeert de huidige situatie als 'aardig droog'.

'Het is vergelijkbaar met vorig jaar. Het is nog niet zo droog, maar het gaat die kant op. We zijn nu al een maand eerder dan vorig jaar.' Voorlopig wordt het volgens Bartelds ook niet veel beter. Er is volgens hem niet veel regen in aantocht de komende week, hoogstens een paar millimeter.



Geen overbodige luxe

Bartelds legt uit: 'Het grote gemaal bij Veendam draait continue, maar heeft die extra pomp nodig om de toevoer in de richting van de Veenkoloniën op peil te houden.'

De extra bemalingscapaciteit is geen overbodige luxe. 'We moeten zorgen dat de waterstand in de kanalen op pijl blijft. Niet alleen voor de watertoevoer naar de boeren, maar ook voor de beroepsvaart en de stabiliteit van de kades', aldus de hydroloog.

Waterschap Hunze en Aa's is verantwoordelijk voor het waterbeheer in het oostelijk deel van de provincie Groningen en het noordoostelijk deel van Drenthe.

Lees ook:

- Alles over droogte in onze provincie