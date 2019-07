Provincie stort geen extra geld in gebiedsfonds Windpark N33

Dinsdag werd bekend dat ontwikkelaars Innogy en Yard jaarlijks ruim 156.000 euro beschikbaar stellen voor de omwonenden van het windpark.

Ondersteunen, niet betalen

Dat bedrag werd door Bernard Stikfort, voorzitter van de DorpenAlliantie, 'een fooi' genoemd. Omgerekend zou elk huishouden in het gebied er 26 euro per jaar aan overhouden. Stikfort zou dan ook graag zien dat ook de provincie met geld over de brug komt.

'Maar als provincie verdienen wij niets aan dit park', legt Homan haar beslissing uit. De provincie zet ambtenaren in om de ontwikkeling van windparken te ondersteunen, maar de ontwikkelaars verdienen het geld, net als de gemeenten via de onroerende zaakbelasting.'

'Bij de afspraken die in 2012 gemaakt zijn voor Windpark N33 is ook niet afgesproken dat de provincie bijdraagt aan het gebiedsfonds. Wij ondersteunen, en de ontwikkelaars betalen. En eventueel ook de grondeigenaren.'

Het windenergiebeleid van de provincie Groningen vraagt van ontwikkelaars van windparken dat er per megawatt (MW) aan opgesteld vermogen 1.050 euro in een gebiedsfonds wordt gestopt. Omdat de windmolens per stuk net iets meer dan 4,2 MW sterk zijn, betekent dat voor Windpark N33 jaarlijks 4.470 euro per molen. In het windpark komen 35 molens, wat samen goed is voor 156.450 euro.

Hoe dit bedrag tot stand kwam

De omvang van het gebiedsfonds komt volgens de provincie niet uit de lucht vallen. Volgens Rolf Sieben, projectleider Wind op Land, is dit bedrag afgekeken van Flevoland.

'Toen beleid moest worden gemaakt over windenergie op land, hebben we rondgekeken naar wat gangbaar was. Flevoland had met instemming van de ontwikkelaars daar, het bedrag van 1050 euro per MW per jaar vastgesteld.'



Een afspraak waarmee Groningen en Flevoland volgens Homan voorop liepen in het land. 'Wij waren toen de enige provincies die voorwaarden stelden aan de ontwikkelaars van windparken.'

'Hoger bedrag niet af te dwingen'

Een hoger bedrag juridisch afdwingen is volgens Sieben niet mogelijk. 'Daar is de wet- en regelgeving niet op ingesteld. Daar liepen ze in Flevoland ook tegenaan. Maar om toch voor zekerheid te gaan is dit vaste bedrag met de ontwikkelaars van Windpark N33 afgesproken. Zij gingen akkoord.'

Zekerheid



Uiteindelijk kwam ook er een gedragscode uit de windbranche zelf tot stand. Daarin worden ook handvatten gegeven voor hoe je met omwonenden van windparken om kunt gaan. Dat ging dan om een vergoeding per opgewekte stroom, in plaats van een vast bedrag. Volgens Sieben heeft de provincie dit ook overwogen, maar er niet voor gekozen.

'Ontwikkelaars kunnen zelf sleutelen aan die gedragscode, waardoor het zou kunnen dat ze op een of andere manier onder een bepaald bedrag uit kunnen komen. Wij wilden zekerheid. Daarom zijn we van eigen beleid uitgegaan, zodat iedereen weet waar die aan toe is.'

Hoe nu verder?

Volgens Homan is het belangrijk om verder te kijken. 'Als we steeds gaan zeggen wat we níet willen, kunnen we ook niet bouwen aan wat we wél willen.'

Zo is er een bestuur nodig voor het gebiedsfonds. Homan: 'Dat moeten mensen uit de omgeving zijn. Onafhankelijke denkers die kunnen nadenken over wat er met het geld uit het fonds kan gebeuren.'

Binnen afzienbare tijd

Dat moet binnen afzienbare tijd uit de grond worden gestampt. 'We snappen wel dat je even wacht tot de sfeer wat bedaard is. Maar als de windmolens eenmaal draaien, dan is het geld er ook. Dan is het wel van belang dat het gebiedsfonds geregeld is.'



In de toekomst gaat het anders

In de toekomstige plannen voor Wind op Land wil de provincie mogelijk een soort aanbestedingsprocedure instellen. Sieben: 'Een beauty-contest, waarbij niet alleen naar de kosten wordt gekeken, maar ook naar welke partijen het meest over hebben voor de omgeving. Daarmee willen we zorgen dat er bij toekomstige plannen meer overblijft voor de omgeving.'

'En samen met de omgeving een windpark ontwikkelen levert ook geld op,' voegt Homan toe. 'Daar is dan geen extra geld van de provincie voor nodig.'

Podcast Turbulente Tijden

Windpark N33 ligt erg gevoelig in Groningen. Daarom maakte RTV Noord hier onlangs een vijfdelige documentaireserie (een podcast) over. Je hoort het ontstaan van het park, de woede, de oorsprong van de woede en hoe je een windpark wél zou moeten ontwikkelen. Luister de afleveringen hieronder via Windpark N33 ligt erg gevoelig in Groningen. Daarom maakte RTV Noord hier onlangs een vijfdelige documentaireserie (een podcast) over. Je hoort het ontstaan van het park, de woede, de oorsprong van de woede en hoe je een windpark wél zou moeten ontwikkelen. Luister de afleveringen hieronder via Soundcloud , of abonneer je via Google Podcast Apple Podcast of Spotify op Turbulente Tijden. Dan kun je waar en wanneer je maar wilt alle afleveringen beluisteren en je verdiepen in de gevoeligheden van dit windpark.

Lees ook:

- Plan voor gebiedsfonds valt slecht: 'We worden afgescheept met een fooi'

- Omwonenden Windpark N33 mogen jaarlijks anderhalve ton verdelen