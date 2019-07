Wordt Groningen echt achtergesteld?

Ze constateert dat alle geld voor infrastructuur in de Randstad terechtkomt. We hebben hier bovendien de hoogste babysterfte en kankersterfte. Als we iets voor elkaar willen krijgen, moeten we ons beter verenigen en 'eisen, niet meer vragen', stelt Beckerman.

Heeft ze een punt, Beter Weters?

Blik op het Westen

Geen snelle trein naar het Noorden, want een extra rijbaan op een van de A's in het Westen is een beetje wenselijk. Geen snelle oplossing voor de congestie op wegen naar en in het Noorden, want de Randstedelijke wegen zijn voller. Geen mega-windmolens in de Randstad, want daar wonen mensen. Wel gas uit de Groninger bodem, want dat is ver weg van waar de blik op het Westen gericht is.

Boontjes zelf doppen

Dan maar doorgaan met kniezen, en als een kuikentje piepen dat het allemaal zo naar is, voor ons hier waar het leven goed is, waar we ruimte hebben, en schone luchten? Geen denken aan. We kunnen onze boontjes prima zelf doppen. Maar we zouden daarbij wel wat meer samen kunnen werken: driemaal “eigen kracht” is nóg meer dan “eigen kracht”.

Zweet en tranen

Ik ben er trots op dat mijn partijgenoot en strijdmakker pleit voor de 'Meis-methode' richting de Haagse onverschilligen. Dingen zijn nog nooit veranderd door het netjes te vragen, vooruitgang kost altijd zweet en tranen. Waar een vastberaden politiek het vehikel kan zijn, die onze eisen helpt af te dwingen, zijn huidige politici veel vaker een bureaucratische schokdemper van ellende.

Als Groningers samen opstaan

Van bodem- tot vakbeweging. Van fabriek tot universiteit. Van Pekel tot Paddepoel. Als tienduizenden Groningers samen opstaan wordt het onmogelijke onvermijdelijk. Sociale gerechtigheid voor onze regio staat niet gelijk aan politieke charitas uit het landsbestuur. We bedelen niet om de kruimels, maar komen het broodnodige halen. En verder doen we het zelf wel.

Gaat om kans op verbetering

Groningen mist eenheid in eigen kring. Dat is het grootste probleem en dat leidt er ook toe dat mensen geen voldoende perspectief zien om massaal in actie te komen. Een revolutie ontstaat niet wanneer mensen het slecht hebben, maar wanneer zich een concrete kans voordoet op verbetering. Fré Meis wist destijds dat concrete perspectief te verwoorden. De SP van nu niet. Het huidige college van GS komt op dit punt evenmin van de grond. En de tijd dringt.

Geen concrete doelen

Ik wil best als één man ergens achter gaan staan. Maar kom dan met een plan voor Groningen met concrete doelen. Dat is er nu niet. Er is nu alleen eindeloos gedoe over aardbevingsschade en een strooifonds van ruim 1 miljard. En in Den Haag heerst intussen het idee dat ze al genoeg doen voor Groningen.

Krijgen wat nodig is

Groningen is geen achtergebleven gebied waar we zielig zijn omdat we nooit wat krijgen. Wel is het belangrijk om steeds te blijven aangeven wat we nodig hebben vanuit Den Haag om ons landsdeel nog beter te laten functioneren. Wij wonen in een prachtig deel van Nederland. Waar je kunt genieten van lucht en ruimte. Wel moeten we sommige zaken blijven benadrukken om uiteindelijk te krijgen wat nodig is.

Niet zielig

Daarbij moet je denken aan de Zuidelijke Ringweg (in aanbouw), het stopzetten van de gaswinning op langere termijn en op korte termijn vermindering en compensatie voor geleden schade en natuurlijk blijven hameren op de snelle verbinding met de rest van Nederland. Groningen is niet zielig. Maar werk blijft aan de winkel.



Niet achtergesteld

Worden we hier achter gesteld? Ik denk het niet. Noord Nederland en Noord Duitsland lijken op elkaar en wat zien we? De Noord Duitse Ursula von der Leyen uit Niedersachsen wordt de Europese Commissievoorzitter. Ook bij ons speelden vele Noordelingen een hoofdrol. We hebben geen Marijnissen (SP) uit Oss of een Timmermans (PvdA) uit Heerlen, maar Vonhoff (VVD) en Wim Meijer (PvdA) kwamen effectief voor het Noorden op.

Kansen benutten

We moeten de kwaliteiten van het Noorden benutten. Zoals met Google in de Eemshaven en de Nobelprijs van de RUG van Ben Feringa. Het sterk uitbreidende Scania (850 medewerkers) in Meppel is ook een voorbeeld. Kansen komen; het gaat er om ze te benutten. Dat doe je het best door de positieve mogelijkheden te grijpen en niet door het aanheffen van klaagzangen.

Verkeerde aanpak

Het is zo jammer dat we ons altijd in een underdogsituatie plaatsen. we klagen en geven Den Haag overal de schuld van. Deels is dat natuurlijk zo, anderzijds is het verstandig de krachten te bundelen om een vuist te maken. Maar de aanpak die Sandra Beckerman voorstaat is de verkeerde. men heeft het wel gehad met haar en met haar geroeptoeter. Er is niks wat deugd volgens deze SP-er

en daar word je een keer moe van.

Zielig doen helpt niet

Het wordt tijd dat de SP een andere koers gaat varen Anders blijft er van de SP weinig over. Kijk naar het grote verlies van de laatste twee verkiezingen. Met elkaar de schouders er onder en ophouden met zielig doen, want dat helpt zeker niet.