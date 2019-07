Rondje Groningen: een zzzzzoemende goedemorgen

Je zult maar wakker worden van en boel gezoem in je tuin. Het overkwam Ammy in Leek, kijk de beelden maar eens. En we zagen de duurste villa op Funda (van dit moment) voorbij komen.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken.

1) Gevonden!

Verhaaltje van gisteren, maar toch zeker de moeite waard om te delen. Een zoektocht uit het westen van Nederland die op Radio Noord binnen tien minuten was opgelost.

2) Het begon in.....

Wie was erbij?

3) Het begon in....(2)

Italiaans bezoek in Grunn. Even terug op het oude nest.

4) Verzamelplaatje

Een beetje creatief met Photoshop en je zet zo een aardig verzamelplaatje in elkaar. Of mist er toch nog iets?

5) Vakantiegroet

Vanaf de camping in de Ardennen een vakantiegroet van Rijnder en Betsie die in stijl op pad zijn gegaan. Groet terug!

6) Fiets weg...

Als je fiets nog staat op een carpoolplaats in Zuidlaren, Gieten, Borger of Rolde en die maakt een enigszins verwaarloosde indruk, dan kan je 'm beter even ophalen. De provincie Drenthe gaat namelijk vanaf 31 juli deze fietsen verwijderen...





7) Fiets terug!

Fietsen worden niet alleen weggehaald, de politie vindt er ook weleens eentje terug. Riepko Buikema was hier zo blij mij dat hij de wijkagent in kwestie even persoonlijk op Twitter een bedankje stuurde!

8) Psst....villa van 2,5 miljoen kopen?

Hij staat op dit moment te koop aan de Vestdijklaan in Stad. Krijg je wel een perceel van 1710 m2 met 530 m2 woonruimte voor. Met 10 kamers ook. Plaatjes op Funda. Hij is op dit moment met afstand de duurste overigens, al zullen er ook (dure) huizen niet op Funda staan.



9) Simon timmert aan de weg

Simon de Wit uit Harkstede, ook wel bekend als Blanks of Music by Blanks, timmert steeds meer aan de weg. Hij is nu 3FM Talent van de maand juli.

10) Spannende tijden boven Groningen

Het derde seizoen van de bekende thrillerserie Stranger Things is vandaag online gekomen en daarom heeft Netflix een speciale video online gezet.

11) Zzzzzzzzoem

Ammy Scheper uit Leek had vanmorgen plots een boel gezoem in haar tuin en trof dit bijennest aan. 'Het was net een hangmat aan bijen, een klomp echt', vertelt Ammy. Een imker komt de bijen weghalen, tot die tijd zoemt het nog flink in de tuin in Leek.



12) Das Klouk!

Grunnen TV neemt Klouk eem op de hak.

Rondje Gemist? Wij hebben er prachtig archief voor. Moi!