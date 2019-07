Transport resterende onderdelen eerste windturbine Drentse Monden ook via Ter Apel

Alle onderdelen van de eerste windturbine voor Windpark De Drentse Monden en Oostermoer liggen volgende woensdag op hun plek van bestemming. Dat gebeurt via twee transportroutes, waarvan er één via Ter Apel loopt.

Afgelopen maandag kwamen rotorbladen van de eerste windmolens al aan bij de locatie van het toekomstige windpark.

Verschillende fabrieken

Dat er met twee transportroutes wordt gewerkt, heeft volgens windpark-woordvoerder Elzo Springer twee redenen.

'Ten eerste worden de stalen mastdelen in een andere fabriek gemaakt dan de technische onderdelen, zoals motoren. Maar vooral de omvang van de onderdelen is van belang. Als iets te breed of te hoog is voor een viaduct, moeten we een andere route kiezen. We rijden natuurlijk bij voorkeur over de kortste route en dan met name over provinciale wegen.'

Via Ter Apel

Vrijdagochtend 5 juli volgt een transport met technische onderdelen. De vrachtwagens rijden dan vanaf de rotonde in Gieten in konvooi naar de Drentse Mondenweg. De resterende onderdelen komen vanaf maandag 8 juli via een nieuwe route naar de bouwlocatie. De vrachtwagens met vijf 'torendelen' rijden vanuit Duitsland, via Ter Apel en Nieuw Weerdinge naar de bouwlocatie.

Wanneer wordt er gebouwd?

Het laatste transport staat voor woensdagavond 10 juli gepland, via de route langs Gieten. Wanneer de windturbine vervolgens in elkaar wordt gezet, is volgens Springer afhankelijk van het weer.

'Afgelopen week moesten we het afhijsen van rotordelen nog staken omdat het te hard waaide. Dus zodra de spullen op locatie zijn, bekijken we de weersverwachting om te zien wanneer de opbouw kan beginnen.'

Nachtelijke uren

Om de overlast voor de omgeving en het verkeer te beperken, vinden de transporten plaats in de nachtelijke uren. Volgens Springer zijn er tot nu toe geen klachten over de transporten binnengekomen.

