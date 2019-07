Groningse bed-bad-broodopvang is in trek in Europa

De Groningse methode kenmerkt zich door de begeleiding die uitgeprocedeerde asielzoekers krijgen. De opvang wordt verzorgd door stichting Inlia. De asielzoekers die in de opvang zitten, zijn in afwachting van hun procedure.

Zorg en begeleiding

'Wij zijn hier een model begonnen waarmee we 24-uurs zorg bieden én begeleiding', zegt Inlia-directeur John van Tilborg.

'Je moet niet alleen kijken of je mensen een perspectief kan bieden, maar je moet ook kijken hoe ze in de opvang terecht zijn gekomen. Want er klopt namelijk op dat moment iets niet. Het kan nooit de bedoeling zijn geweest dat je naar Nederland komt om vervolgens de straat als eindresultaat te krijgen.'

Geen opvang, dan de straat

Want dat is wat de opvang in principe is. Als de BBB-opvang er niet was geweest waren de asielzoekers aangewezen op de straat. 'Wij zoeken samen met de mensen het probleem uit. We maken dat probleem bespreekbaar. We lossen dat samen op.'

Geen bewaking

Volgens Van Tilborg valt de methode in Groningen onder meer op omdat er weinig akkefietjes zijn in de opvang. 'De beheersbaarheid bij ons is heel groot. Wij hebben geen kosten aan bewaking. Daar doen we niet aan en dat hoeft ook helemaal niet. Dat heeft te maken met onze methodiek. We hebben de bewakers niet nodig.'

Politieke onrust

Er is de afgelopen twee jaar veel politieke onrust geweest over de bed-bad-broodopvang in Groningen. Het overeind houden van zo'n opvang is namelijk een Rijkstaak. Den Haag weigerde echter de kosten te betalen.

Daarom besloot het gemeentebestuur om zelf de opvang open te houden. In feite was dat illegaal, maar toenmalig wethouder Ton Schoor (D66) weigerde om de asielzoekers op straat te laten rondzwerven. In zijn ogen zou dat voor meer overlast en kosten zorgen dan het openen van een speciale opvang.

8 miljoen

Uiteindelijk heeft de gemeente Groningen een deel van de gemaakte kosten teruggekregen. In totaal betaalde de stad 8 miljoen euro. De opvang is inmiddels ook vanuit Den Haag geoorloofd en daardoor wordt de rekening nu wel door het Rijk betaald.

Het financiële geharrewar ziet Van Tilborg ook elders in Europa, maar toch weerhoudt dat de gemeentebesturen buiten Nederland er niet van om Inlia in te schakelen.

'Daar is dezelfde financiële discussie, maar als we dit niet hadden gedaan dan had het veel meer geld gekost. Dan had je driehonderd mensen permanent op straat gehad. Met het doorzetten hebben we laten zien dat het anders kan. Groningen heeft de toon gezet van waar we naartoe moeten met elkaar.'

