Donar treft recordkampioen Portugal in voorronde Champions League

Cunningham in duel met Fribourg-speler Timberlake in 2018 (Foto: JK Beeld)

De basketballers van Donar moeten het in de eerste voorronde van de Champions League opnemen tegen SL Benfica uit Lissabon. Dat wees de loting donderdagochtend uit in het Zwitserse Mies.

Donar speelt normaal gesproken op dinsdag 17 september eerst uit en op vrijdag 20 september thuis tegen de Portugezen. De ploeg van coach Erik Braal moet twee voorronden overleven om door te gaan naar de groepsfase van de Champions League.

Record

Benfica werd het afgelopen seizoen tweede in eigen land. De club uit de Portugese hoofdstad verloor in de finale van de play-offs van Oliveirense. Benfica is recordkampioen van Portugal met 27 landstitels.

Mornar Bar

Als Donar de eerste voorronde overleeft, is Mornar Bar uit Montenegro de tegenstander. Mornar Bar werd het afgelopen seizoen eveneens tweede in eigen land. De finale werd verloren van Buducnost VOLI uit Podgorica. Donar speelt dan in principe op donderdag 26 september eerst thuis, zondag 29 september is de uitwedstrijd.

Historie

De voorgaande drie seizoenen nam Donar al deel aan de voorronde van de Champions League. In 2016 was het Estse Tartu te sterk in de eerste voorronde. Een jaar later moest Donar pas in de derde voorronde buigen voor het sterke Estudiantes uit Spanje. Het afgelopen seizoen werd Donar in de tweede voorronde uitgeschakeld door het Zwitserse Fribourg.