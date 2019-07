Centrum Veilig Wonen houdt op te bestaan

De directie van het CVW heeft dat dinsdag te horen gekregen. Alle medewerkers staan daarmee vanaf 1 januari 2020 op straat.

Trots

Het CVW was jarenlang verantwoordelijk voor de schadeafhandeling en de versterking in het aardbevingsgebied. In een verklaring op de website zegt het CVW 'trots te zijn op ruim 75.000 afgehandelde schadedossiers, 12.000 inspecties, 5.500 versterkingsadviezen en 3.000 veiliger gemaakte woningen'.

'Daarmee is de regio niet alleen veiliger geworden', zo staat in de verklaring, 'maar zijn ook belangrijke ervaringen en inzichten opgedaan waarmee de uitvoering van de versterkingsopgave in de toekomst kan worden versneld.

Niet geheel onverwacht

Het einde van het CVW zat er al langer aan te komen. De overheid pleit al langer voor één uitvoeringsorganisatie voor de versterking. Het is vooralsnog niet duidelijk of, en hoeveel medewerkers van het CVW over kunnen gaan naar de nieuwe organisatie.

Eén organisatie

Het CVW werkt mee aan de plannen van de ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken en de gemeenten en provincie om over te gaan tot één uitvoeringsorganisatie voor de versterking. Die taak ligt bij de Nationaal Coördinator Groningen.

De directie van het CVW beperkt zich tot de verklaring op de site en wil verder niet reageren op het einde van het bedrijf.