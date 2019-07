Meer onderzoek naar gevolgen van zoutwinning in Oldambt

Er komt meer onderzoek naar de ondergrondse bewegingen in de buurt van zoutputten in Oldambt. Het bedrijf Nouryon (voorheen AkzoNobel) gaat het ondergrondse meetnetwerk uitbreiden.

Nouryon is eigenaar van twaalf zoutputten tussen Winschoten, Heiligerlee en Westerlee.

Seismometers



Op dit moment meten acht seismografen de ondergrondse bewegingen. Die zijn eind 2018 in de grond geplaatst op dieptes van vijftig en zestig meter.

'Die meters werken erg goed', zegt Nouryon-woordvoerder Harry Jasken. 'Ze slaan zelfs uit als er ondergrondse beweging is vlak over de grens bij Duitsland.'

Toch wordt het ondergrondse meetsysteem uitgebreid. 'Op die manier krijgen wij meer inzicht in de mogelijke oorzaken van trillingen', schrijft Nouryon in een brief aan de omwonenden. Jasken vult aan: 'Het is geen kwestie van moeten. Wij willen een verfijnder netwerk. Met meer meters kun je nauwkeuriger vaststellen waar eventuele trillingen vandaan komen.'

Jasken vertelt dat het gaat om het meten van grondbewegingen in de oost-westrichting. De metingen tussen noord en zuid zijn volgens hem voldoende nauwkeurig.



Dit geeft aan dat de huidige meters onvoldoende zijn Harm Vos - buurtbewoner

Ongerust

Harm Vos, buurtbewoner en spreekbuis namens de omwonenden, is er niet gerust op. Vos: 'Dit geeft aan dat de huidige meters onvoldoende zijn. Dus nee, dit stelt mij niet gerust. Dat zij meer willen meten en weten betekent dat zijzelf de noodzaak daarvan inzien.'

Hij spreekt op korte termijn met buurtbewoners over de ontvangen brief die bij omwonenden op de deurmat is gevallen.

Bevingen

Er zijn zorgen over de gevolgen van de zoutwinning. Eind 2017 waren er zelfs vier kleine bevingen achter elkaar in de buurt van een zoutput in de buurt van Winschoten. De laatste daarvan had een kracht van 1,3 op de schaal van Richter.

Naast bevingen, is er ook sprake van grondverzakking. Volgens Nouryon is de bodem bij Heiligerlee in bijna zestig jaar tijd met zo'n vijftien centimeter gedaald. Het bedrijf benadrukt wel dat zoutwinning niet de enige reden is. Zij verwijst ook naar de gaswinning en het waterbeheer.

Jasken kon donderdagmiddag nog niet vertellen hoeveel seismometers bijgeplaatst worden.

