Centrum Veilig Wonen: begonnen als oplossing en geëindigd als probleem

Een terugblik op zo'n vijf jaar Centrum Veilig Wonen. Hoe het CVW begon als oplossing, maar snel steeds meer een probleem werd.

Nieuwe organisatie

Het Centrum Veilig Wonen wordt eind 2014 opgericht. Er is dan veel kritiek op de manier waarop de NAM omgaat met de tot dan toe 25.000 schademeldingen. Het CVW wil dat de klanttevredenheid voorop staat en heel belangrijk: het CVW moet op afstand van de NAM staan.

De nieuwe organisatie krijgt een kantoor op het industrieterrein in Appingedam. In eerste instantie komen er zo'n 150 mensen te werken.

Wel of niet onafhankelijk?

Maar nog voordat het CVW goed en wel gestart is, komt er kritiek op de onafhankelijkheid van de organisatie. Ingenieursbureau Arcadis, de grootste aandeelhouder van het CVW, heeft sterke banden met de NAM. Arcadis voerde voorheen ook de schadeafhandeling uit en daar was kritiek op.

Na anderhalf jaar CVW groeit de onvrede. Ook intern. Het CVW krijgt het verwijt dat alles er op gericht is de vergoeding van schades door de gaswinning zo laag mogelijk te houden. Een tiental betrokkenen schetst dat beeld tegenover RTV Noord, met als belangrijkste conclusie dat de NAM en Shell de touwtjes in handen hebben. Van onafhankelijkheid zou geen sprake zijn.

Meer kritiek

Het Centrum Veilig Wonen krijgt meer kritiek. Van de onafhankelijk raadsman bijvoorbeeld en ook uit de Tweede Kamer. Zo voldoet de communicatie niet en gaat de schadeafhandeling te langzaam. Het CVW besluit onder meer tot een versnelde procedure over te gaan.

Door de jaren heen komt het bedrijf meermaals in opspraak. Zo worden schades buiten een contour niet toegekend, is er ophef over vouchers en is er gedoe over de samenwerking met een omstreden adviesbureau.

Acties

Het CVW krijgt meerdere keren te maken met acties. Zo bezetten leden van de Groninger Bodem Beweging in september 2016 het kantoor in Appingedam. En in 2018 gaan actievoerders in hongerstaking naast het kantoor van het CVW.

Soms gaat het verder dan dit soort acties. Personeel van het CVW wordt ook privé belaagd.

Kritiek op winst

De kritiek op het Centrum Veilig Wonen beperkt zich niet tot alleen de schadeafhandeling zelf, ook de grote winsten die het bedrijf maakt zorgen voor ergernis. In het eerste jaar houdt het CVW meer dan twee miljoen euro over, waarvan de helft naar de aandeelhouders gaat. De winsten van het bedrijf zorgen meermaals voor Kamervragen.

CVW stopt met schade

Sinds 31 maart 2017 ligt de schadeafhandeling door het Centrum Veilig Wonen stil. De intentie was om per 1 juli 2017 een nieuw schadeprotocol te hebben voor het CVW, maar zover komt het niet.

Met het aantreden van Eric Wiebes op het ministerie van Economische Zaken, in oktober van 2017, raakt de rol van het CVW verder uitgespeeld.

Nieuw schade-instituut

Na de aardbeving bij Zeerijp in januari 2018, besluit Wiebes tot het oprichten van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Dit instituut neemt de schadeafhandeling van het CVW over. Er worden zo'n 13.000 schademeldingen overgeheveld.

Tot op de dag van vandaag zorgt die valse start voor problemen bij de TCMG. De veelbesproken stuwmeerregeling moet daar een einde aan maken.

Versterken

Het Centrum Veilig Wonen is daarna nog wel betrokken bij de versterking van huizen. De aandacht ligt vooral op het adviseren en het uitvoeren van de versterking. Zo worden woningen en gebouwen geïnspecteerd en wordt berekend welke maatregelen nodig zijn voor versterking. Maar echte vaart in de versterking is er nooit gekomen.

Medewerkers

Op het hoogtepunt werkten er meer dan 350 mensen bij het CVW in Appingedam. De laatste jaren is dat aantal afgenomen, maar nog altijd werken er meer dan 200 mensen. Een deel van hen zal over kunnen stappen naar de Nationaal Coördinator Groningen.

Vijf jaar na de start van de organisatie eindigt het verhaal definitief voor het Centrum Veilig Wonen, dat in al die jaren nooit het vertrouwen van de Groningers heeft gewonnen.

