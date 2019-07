Raadsnestor Stad wil verandering: 'De gemeenteraad is nu stroperig en ouderwets'

'Ik ben niet de enige die het anders wil. Met meerdere raadsleden werken we aan een andere werkwijze. Er wordt al sinds 2010 over verandering gesproken', aldus Sijbolts.

Raadsnestor

De fractievoorzitter van de Stadspartij spreekt niet namens zijn partij, maar als raadsnestor. Die positie geeft een politicus niet meer bevoegdheden, het kan gezien worden als een ceremoniële functie.

Meer dan vergaderen

Sijbolts vindt de vergaderwijze van de gemeenteraad ouderwets en tijdrovend. Dat leidt volgens hem tot minder zichtbaarheid op straat. 'Het raadswerk is niet alleen vergaderen, maar vooral onze inwoners en ondernemers vertegenwoordigen. Dat doe je vooral door de straat op te gaan.'

De vergaderingen

De gemeenteraad kent een commissievergadering en een raadsvergadering. Tijdens de commissies worden de standpunten van verschillende partijen uitgewisseld, er worden geen besluiten genomen. Dat gebeurt tijdens een gemeenteraad wel. Politici hebben dan ook de kans om beleid aan te passen of om eigen initiatieven naar voren te brengen.

Ergernis over complimentjes

De raadsoudste wil dat raadsleden minder agendapunten kunnen inbrengen voor vergaderingen. De vele vergaderpunten zorgen volgens Sijbolts voor stroperigheid.

'Met name coalitiepartijen willen collegebrieven agenderen. Terwijl in zo'n brief staat dat het college op een later moment terugkomt op de voortgang van het desbetreffende beleid. Soms gebeurt het dat collegepartijen zo'n brief gebruiken om complimentjes uit te delen. Zoiets kost veel tijd en inhoudelijk gaat het nergens over.'

Quotes voor de media

De vergaderdruk wordt volgens Sijbolts dus onnodig groot omdat er over te veel onderwerpen wordt gesproken. In zijn ogen zijn het niet alleen de coalitiepartijen die daarvoor zorgen.

'Je ziet ook dat raadsleden de neiging hebben om bij elk agendapunt iets te willen zeggen. Want het zou zomaar zo kunnen zijn dat bijvoorbeeld RTV Noord het raadslid niet opmerkt als diegene niks zegt. Dus krijg je de situatie dat overal een plasje overheen wordt gedaan. Maar dat kost veel tijd en het is maar de vraag of dat een efficiënte manier van werken is.'

Almere

Het moet dus efficiënter en zichtbaarder volgens Sijbolts. Om dat te bereiken is hij, samen met andere betrokkenen, op bezoek geweest bij de gemeente Almere.

'Daar werkt de gemeenteraad op een andere manier. Ze werken efficiënter en inwoners hebben meer ruimte om mee te praten.'

Politieke markten

Almere organiseert elke donderdag een zogenoemde politieke markt. De deuren van het gemeentehuis staan dan open en burgers kunnen binnenlopen bij raadsleden en wethouders. Ook worden er volgens Sijbolts geen collegebrieven geagendeerd tijdens vergaderingen, iets wat tijd zou besparen.

Minder stadhuis meer de wijk in

Samenvattend ziet de raadsnestor graag dat er minder gepraat wordt in het Stadhuis en meer in de wijken. Sijbolts sluit niet uit dat hij zijn lot als raadslid verbindt aan het wel of niet doorvoeren van de veranderingen.

Praten, praten, praten

'Het stoort mij dat we al ruim negen jaar praten over verandering, maar vervolgens niks veranderen. De samenleving verandert, onze inwoners vragen meer van ons. We moeten ze daar bij betrekken. Het is mij een doorn in het oog dat wij zo lang bezig zijn met veranderingen. Als het niet nog deze raadsperiode gebeurt dan weet ik niet of ik nog wil doorgaan als raadslid.'



