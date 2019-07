Man is al drie keer opgepakt vanwege criminele dubbelganger

Een dubbelganger met dezelfde naam, hetzelfde geboortejaar en een Burgerservicenummer met slechts twee afwijkende cijfers. Maar wel afkomstig uit Uithoorn.

Om kwart voor zeven was het weer raak. Zijn vriendin riep dat er allemaal politie in de straat reed. 'Ze belden aan met de vraag of ik Van Dijk was. En dat ik direct mijn spullen moest pakken, want ik moest nog 25 dagen de cel in omdat ik gewelddadig zou zijn en werd verdacht van witwassen.'

Van Dijk bleef rustig maar was wel verbaasd: 'Dat komt niet goed, dat ben ik niet.'



Ze zagen mijn naam en geboortedatum en toen gingen alle alarmbellen af Doedie van Dijk - dubbelganger van een crimineel

De eerste keer

In maart vorig jaar was het voor het eerst raak. Van Dijk werd van de weg gehaald door de politie. 'Terecht, want ik reed gewoon te hard', zegt Van Dijk. Maar wat er daarna gebeurde was voor Van Dijk toen nog helemaal nieuw.

'Ze zagen mijn naam en geboortedatum en toen gingen alle alarmbellen af.' Van Dijk moest zijn handen op de motorkap van zijn auto plaatsen en vier extra politieauto's werden opgeroepen. De dubbelganger van Van Dijk werd Europees gezocht en dat resulteerde voor Van Dijk in middag in de politiecel.

Een middag in de cel

Van Dijk probeerde nog uit te leggen dat hij er niets mee te maken had, maar de politie kon niets anders dan hem een middag opsluiten en wachten op een officier van justitie, en die moest uit Houten komen.

Nadat alles opgehelderd was kon Van Dijk gaan. Hij kreeg daarbij een telefoonnummer mee van de parketpolitie, mocht het nog een keer gebeuren.

Een half jaar later was het weer raak. Bij een routinecontrole werd Van Dijk eruit geplukt. 'Ik moest weer achterin een politieauto zitten.' Van Dijk wees de politie er destijds op dat 'ze beter hun huiswerk moeten doen'.



'Ben er wel klaar mee'

Donderdagochtend, nadat het voor de derde keer misging heeft Van Dijk nog geprobeerd het zo snel mogelijk op te lossen door het papier van de parketpolitie te laten zien, maar die papieren lagen in auto. 'En daar mocht ik niet bij.'



Mijn baas heeft nu twee dagen niets aan mij gehad. Dit kost iedereen geld Doedie van Dijk - dubbelganger van een crimineel

'Uiteindelijk wist ik het verhaal te vertellen en één van de agenten kon het verhaal precies controleren. Hij bevestigde mijn verhaal dus ook.'

Van Dijk is er nu wel klaar mee en neemt een jurist in de arm om een schadevergoeding te eisen. 'Mijn vriendin is overstuur en wat nou als mijn zoontje er bij was geweest? Mijn baas heeft nu twee dagen niets aan mij gehad. Dit kost iedereen geld.'

Politie treft maatregelen

De politie bevestigt het verhaal van Van Dijk en spreekt van een unieke situatie. Inmiddels heeft de politie maatregelen genomen en wanneer Van Dijk zijn naam weer naar voren komt, wordt er een extra controle uitgevoerd. De politie hoopt dat deze situatie zich niet weer voordoet.