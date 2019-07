Rondje Groningen: Arjen Lubach is 'beter in bed dan Baudet'

We gaan swingend het weekend in met Arjen Lubach, krijgen updates vanuit Scandinaviƫ en we zien een oude kaart uit de universiteitsbibliotheek.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken.

1) Waar rook is...

Je kunt je vergissen natuurlijk, maar gelukkig geen brand te zien!

2) Stephan op pad

Onze Stephan Kosters doet mee aan de Garbage Run met een 'oude auto' en toert door Scandinavië. Even een update vanuit Zweden.

3) Fluiten in Zweden

We blijven in Scandinavië, want oud-Groninger Wouter Horst fluit tegenwoordig in Zweden en vertelt erover.

4) Helemaal waar

En na regen komt altijd zonneschijn, dus niks aan de hand.

5) Even binnenkijken

Bij het Groninger Forum dat in aanbouw is.

6) Beter in bed

Groninger Arjen Lubach heeft deze week een nieuwe single uitgebracht met de naam Beter in Bed. Waar het over gaat? Dat wordt vrij duidelijk in de clip.

7) Uit de archieven

'Vrouwenvoetbal is ouder dan je zou denken', schetst de Groninger Archieven. 'Zo had je in de jaren 50 al De Zeemeeuwen in Velsen-Zuid (NH). De tot nu oudst bekende foto's in onze collectie zijn uit 1982 van een toernooi van V.V. Astrea in Selwerd (Stad). Het werd gehouden vanwege het 50-jarig bestaan van Astrea en 10 jaar eerste dameselftal. Ja, 'damesvoetbal' was het toen nog. Naast de organiserende club deden Haren, HSC (Hermes SVV Combinatie, Sappemeer) en Tolbert mee. Het toernooi eindigde in een waterballet en HSC kwam als winnaar uit de strijd.'



8) Uit de archieven (2)

Deze kaart van Groningen uit 1948, afkomstig uit de archieven van de universiteitsbibliotheek van de RUG.



9) Wotter

Van 'Water for doggies' naar 'Vers water voor hondjes' naar 'Slobberstee veur joen hond!'. Kon minder.

Rondje Groningen is er elke werkdag, dus je moet ons even twee dagen missen. Gelukkig hebben we een archief. Goed weekend!