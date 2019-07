Dit Was De Week: 'Ik ben er wel klaar mee'

Een grote brand in Haren, Arjen Robben die ermee stopt en een criminele 'dubbelganger'. Dat - en nog veel meer - was nieuws deze week. Heb je het gemist? Lees 'Dit Was De Week' en je bent weer helemaal bij.

Brand!

Alarm in Haren, als er zondagavond een grote brand uitbreekt bij het bedrijf Mango Mobility aan de Emmalaan. Dat is een bedrijf in scootmobielen, voorheen zat autobedrijf Van der Molen er.

Tien huizen in de omgeving worden uit voorzorg ontruimd, maar de brandweer slaagt erin te voorkomen dat de vlammen overslaan. Van het brandende pand blijft niks over.

'Ik keek naar buiten en toen zag ik een klein brandje. Opeens was er een soort vuurbal en sprongen de ruiten', zegt een buurtbewoner.

De oorzaak van de brand is niet meer te achterhalen, blijkt uit onderzoek van de politie. Brandstichting is het in elk geval niet.

'Er drijft iets heel raars in het Slochterdiep'

Wim Alberts was een aantal jaren de buurman van seriemoordenaar Willem van Eijk, het Beest van Harkstede. Deze week werd bekend dat hij in de gevangenis is overleden.

Samen met een collega vond Alberts het lichaam van de vermoorde Sasja Schenker in het water, in 2001. Hij was aan het werk bij de roeibaan, om boeien uit te leggen voor een wedstrijd. Een collega kwam naar hem toe: 'Er drijft iets heel raars in het Slochterdiep'.

Nadat het lichaam van Sasja Schenker was gevonden, kwam Van Eijk al snel in beeld als verdachte. De politie monteerde onder meer camera's bij de roeibaan, met hulp van Alberts. Zo konden ze het huis van Van Eijk in de gaten houden.

Alberts stond een keer met Van Eijk en een andere buurman te praten, toen het gesprek kwam op de vermoorde vrouw die in het Slochterdiep was gevonden. 'Wie dat gedaan heeft, moeten ze aan zijn ballen ophangen, zei hij. En hij was het zelf...'

Arjen Robben vindt het mooi geweest

'Het is goed zo.' Arjen Robben maakt bekend dat hij stopt met voetballen. En dat leidt tot een stortvloed aan reacties, stuk voor stuk lovend. 'Robben past in het rijtje met Cruijff, Gullit en Van Basten', 'een sieraad voor de sport', 'bij hem zag je dat het een grote zou worden', om enkele te noemen.

En ook over de grens is het afscheid van Robben het gesprek van de dag in de voetbalwereld.

Weer een tik op de vingers voor Wiebes

Minister Wiebes van Economische Zaken moet beter uitleggen waarom de gaswininng vanaf volgend jaar niet sneller kan worden afgebouwd naar nul. Dat is het oordeel van de Raad van State.

De uitspraak werpt vooral zijn schaduw vooruit naar de komende jaren, waarin de minister het niveau van de gaswinning geleidelijk terugschroeft. De Raad van State vindt dat onduidelijk is waarom dat niet sneller zou kunnen.

'Het is weer een tik op de vingers van Wiebes', zegt voorzitter Jelle van der Knoop van de Groninger Bodem Beweging (GBB) over de uitspraak.

'Dat komt niet goed'

'Ik ben er wel klaar mee', zegt Doedie van Dijk uit Hoogezand, nadat hij voor de derde keer staande gehouden wordt door de politie. Niet omdat hij iets misdaan heeft, maar hij heeft de pech dat er een criminele 'dubbelganger' van hem is.

Iemand met dezelfde naam, hetzelfde geboortejaar en een burgerservicenummer met slechts twee afwijkende cijfers. Maar wel afkomstig uit Uithoorn.

Zijn vriendin roept deze week dat er allemaal politie in de straat rijdt. 'Ze belden aan met de vraag of ik Van Dijk was. En dat ik direct mijn spullen moest pakken, want ik moest nog 25 dagen de cel in omdat ik geweldadig zou zijn en werd verdacht van witwassen.'

Van Dijk blijft rustig maar is wel verbaasd: 'Dat komt niet goed, dat ben ik niet.'

Slotplaat

De Oranje Leeuwinnen brengen het land deze week in vervoering, door zich te plaatsen voor de finale van het WK. Vrouwenvoetbal wordt steeds populairder. In Groningen wordt het al sinds de jaren 50 gespeelde, toen het nog damesvoetbal heette.