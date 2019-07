Afgebrand bedrijf Haren opent tijdelijke deuren in Assen: 'Niet de leukste tijd, maar we gaan door'

Mango Mobility opent aankomende dinsdag voorlopig de deuren in Assen. De vestiging in Haren werd zondag 30 juni volledig verwoest door een grote brand.

Omdat dit de enige vestiging was in Groningen en Drenthe, zag het bedrijf zich genoodzaakt op korte termijn een nieuwe locatie in het Noorden te zoeken.

Het bedrijf in onder meer scootmobielen en rollators heeft een tijdelijk onderkomen gevonden in een showroom aan de Balkengracht in Assen.



'Niet de leukste tijd'

Bedrijfsleider Jan Wiersma is blij dat hij een van de twee showrooms van Havik Auto kan betrekken. 'Het is niet de leukste tijd, maar we gaan door.'

De scootmobielen, rollators, rolstoelen, trapliften en andere zorghulpmiddelen komen de komende dagen uit het landelijk magazijn.

De oorzaak van de brand is niet bekend. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor brandstichting.

