Forse celstraffen voor overvallers pizzeria Marum

Een 19-jarige man uit Nuis moet 2,5 jaar de cel in, waarvan een jaar voorwaardelijk. Een 18-jarige Roner krijgt anderhalf jaar jeugddetentie, waarvan tien maanden voorwaardelijk. De derde verdachte, een 18-jarige Drachtster krijgt tien maanden jeugddetentie, waarvan vier voorwaardelijk.

Slachtoffer was bewusteloos

Twee van de drie drongen op 30 oktober vorig jaar de pizzeria in Marum binnen, terwijl de eigenaar bezig was met afsluiten. De man kreeg 26 klappen en raakte bewusteloos. De Drachtster stond op de uitkijk. In totaal maakten de jongens een kleine 200 euro buit. Ze moeten in totaal het slachtoffer ruim 18.000 euro terugbetalen.

Het slachtoffer was een bekende van een van de jongens. Zo wisten ze dat hij vaak veel contant geld op zak had. De jongens hadden geldproblemen en drugsschulden die ze moesten afbetalen.

Alle drie moeten ze zich laten behandelen voor hun problemen. Ook mogen ze tijdens hun proeftijd geen contact hebben met elkaar en niet op De Wending in Marum komen, de straat waar de pizzeria zit.

Veel impact

In het vonnis heeft de rechtbank rekening gehouden met de forse impact op het slachtoffer. 'Ingrijpend en traumatisch', zo noemt de rechter de overval. 'Het is een ernstig en laf feit.' De eigenaar van de pizzeria durft niet meer alleen over straat en voelt zich alleen veilig in zijn eigen auto. Het plezier in zijn werk is hij kwijt, zo vertelde hij in een slachtofferverklaring.

Zwaardere straffen dan in het verleden

De afgelopen week zijn in Stad vier overvallen op horecagelegenheden gepleegd. De politie heeft geen verklaring voor deze vier overvallen in korte tijd. 'Het lijkt alsof er veel van dit soort dingen gebeuren', zegt persrechter Fred Janssens. 'Zeker weten we dat niet, omdat deze zaken nog niet bij de rechtbank zijn.'

De flinke celstraffen voor deze overvallers hebben een waarschuwingsfunctie. 'Doe dit niet, jongens en meisjes, want dit heeft ernstige gevolgen. We straffen tegenwoordig zwaarder dan misschien in het verleden.'

