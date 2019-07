Schoonmaak vervuilde grond azc-locatie Delfzijl kost tonnen extra

Dat bedrag komt bovenop de vijf ton die er al voor was gereserveerd.

Veel puin

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) bouwt een nieuw opvangcentrum met 672 opvangplekken in Delfzijl. Als die klaar is, worden de huidige twee locaties in de havenstad gesloopt.

Op de nieuwbouwlocatie is in het verleden puin gestort, zo bleek eerder uit onderzoek. Het gaat vooral om asfalt en beton. Toch is er nog onduidelijkheid of er meer vervuiling ligt. Vandaar dat aannemers hoge verwerkingskosten rekenen voor de vervuilde grond.

Volgens wethouder IJzebrand Rijzebol (CDA) is er in het verleden ook wel eens asbest gestort. In de raadsvergadering van februari liet hij echter weten dat dit op de COA-locatie nog niet is aangetroffen.

Daarnaast zijn de belastingen voor het storten van vervuilde grond hoger, waardoor de gemeente extra moet betalen.

Vertraging

De werkzaamheden lopen nu maanden vertraging op, omdat Delfzijl moet wachten op goedkeuring van de raad voor het benodigde extra geld. De raad vergadert daar volgende week donderdag over.

Volgens de gemeente loopt de bouw van het nieuwe asielzoekerscentrum geen vertraging op. Het nieuwe complex hoeft pas in 2021 klaar te zijn.

In totaal kost de sanering van de grond bijna acht ton. Dit krijgt Delfzijl ruimschoots terug. De verkoop van het terrein aan het COA levert de gemeente 1,5 miljoen euro op.

Gezondheidsklachten in Ter Apel

De gemeente wil de grond in z'n geheel saneren, om problemen zoals bij de locatie in Ter Apel te voorkomen. Daar kregen (oud-)personeelsleden gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, bloedneuzen en duizeligheid. Medewerkers waren bang dit door bodemverontreiniging kwam.

Uit onderzoek bleek dat de klachten toe te schrijven zijn aan de slechte staat van de gebouwen.

Lees ook:

- Rapport: 'Klachten COA Ter Apel niet door de grond, maar door gebouw'

- Leeggehaald azc gaat nog lang niet tegen de vlakte