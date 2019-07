'Hij nam altijd de tijd voor iedereen'

Geen verrassing

Baas: 'PSV was misschien nog wel een optie. Vijf of zes weken geleden zei Robben: 'Ik ga er een week over na denken.''

'Als het dan meer dan een maand wordt, dan wordt de kans steeds kleiner, dat voel je aan. Zo laat in de voorbereiding kan je eigenlijk niet meer aanhaken bij een club als PSV. Hij komt natuurlijk ook van ver, gezien zijn laatste blessure', aldus Baas.

Debuut

Bleeker kan zich nog goed herinneren dat Robben direct grote indruk op hem maakte, en met hem veel andere supporters van FC Groningen. 'De eerste keer dat hij in de basis stond, zat ik als 12-jarig jongetje op de tribune van Stadion Oosterpark. Hij was toen 16 en hij staat me heel helder voor de geest.'

'Hij draaide toenmalig international Kees van Wonderen van Feyenoord helemaal zoek. Uiteindelijk won FC Groningen die wedstrijd ook dankzij Robben. Een weergaloze 16-jarige Robben, dat was hij. Al werd hij toen ook nog zelfs weleens uitgefloten als hij weer eens een dribbel iets te ver doorvoerde.'



Dat hij meer tijd met z'n familie wil zijn, dat meent hij, hij is een echte familieman Elwin Baas - oud-sportverslaggever

'Het had een enorme boost geweest als hij terug zou komen bij Groningen, dan had hij nog niet eens hoeven te spelen', aldus Bleeker.

Familieman

Familie is heel belangrijk voor Robben, weet Baas. 'Dat hij meer tijd met z'n familie wil zijn, dat meent hij, hij is een echte familieman. Hij ging heel vaak vanuit München naar Groningen en Bedum. Hij wil nu investeren in zijn gezin. Dan is zijn huis volgend jaar ook klaar, en kan hij terugkeren naar Groningen.'

Jeugdtrainer

De toekomst is onegwis, al zal het de kenners niet verbazen als hij op den duur iets voor de FC kan gaan betekenen. Baas: 'Dat zou mooi zijn, als hij iets gaat doen. Ik zou niet raar opkijken als hij een keer adviseur of jeugdtrainer wordt. Ik denk dat hij even rustig gaat kijken wat hem ligt, hij heeft de tijd.'

'Hij is altijd ontzettend normaal gebleven, of hij nou bij FC Groningen of het Nederlands Elftal of welke club dan ook was', zegt Baas, die de topvoetballer van dichtbij meemaakte. 'Hij had altijd tijd voor alles en iedereen, voor kinderen, handtekeningen of foto's. Dat is heel knap voor iemand die zo groot was als sporter.'



Hoe geweldig zou het zijn als je als jongetje Robben als trainer hebt? Stefan Bleeker - FC Groningen-watcher

Lang kon huidig Groningen-watcher Bleeker niet van Robben genieten in het Oosterpark. 'Na zijn debuutseizoen werd hij direct verkocht aan PSV, maar hij bleef gelukkig nog wel een jaartje spelen voor de FC.'

Toekomst

Bleeker: 'Wat zijn z'n ambities? Daar hangt zijn beslissing voor de toekomst natuurlijk vanaf. Hij is al ambassadeur van FC Groningen. Het zou natuurlijk geweldig zijn als hij iets voor de club gaat doen.'

'Hoe geweldig zou het zijn als je als jongetje Robben als trainer hebt? Het zou met gejuich ontvangen worden als hij iets zou doen bij de FC, daar ben ik van overtuigd.'

