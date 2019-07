Knoalster atleet Roelf Bouwmeester geselecteerd voor EK

De 21-jarige atleet van AV Jahn II gaat deel uit maken van de estafetteploeg van de 4x100m die in het Zweedse Gävle om de te gaat strijden.

Tijdens de geslaagde limietpoging van de ploeg onlangs in Genève kon Roelf niet in actie komen door een blessure maar omdat hij qua seizoentijden op één-na-snelste Nederlander is (10.53) werd hij toch geselecteerd.

Of Roelf in actie gaat komen (er zijn 5 atleten geselecteerd) is nog even afwachten maar op centrale trainingen in Papendal traint hij inmiddels voluit mee.