'Je zag toen al dat Arjen Robben niet zomaar een speler was'

'Het is een verrijking voor de stad Groningen dat hij en zijn gezin weer in Groningen komen wonen.' Cabaretier Bert Visscher is blij dat Arjen Robben weer naar Groningen komt.

Hij hoorde vanaf zijn vakantieadres op Schiermonnikoog dat Robben stopt met voetballen. 'Mijn zoontjes riep: 'Arjen gaat stoppen!''

Visscher is in eerste instantie verbaasd dat Robben er mee stopt. 'Ik hoopte vooral dat hij nog even twee jaar zou gaan voetballen. Was natuurlijk mooi geweest voor de FC dat hij desnoods op het middenveld een beetje de ballen kon lopen verdelen', mijmert Visscher.



Het zijn hele hartelijke mensen Bert Visscher - cabaretier

Toch weet de cabaretier heel goed dat Robben eigenlijk niet meer naar de FC zou komen als voetballer. 'Hij wilde op het hoogste niveau voetballen, Champions League en zo.'

Bert Visscher is goed bevriend met Arjen Robben en mocht hem destijds trouwen. 'Daarna ben ik nog regelmatig in Madrid en München geweest om even lekker met zijn gezin te eten. Dat hoeft nu niet meer. Het zijn hele hartelijke mensen.'

'Hij mistte in zijn eerste wedstrijd een enorme kans'

Iwan Tol is tegenwoordig verslaggever bij de Volkskrant, maar was namens RTV Noord aanwezig bij de allereerste wedstrijd van Arjen Robben. 'Ik herinner me vooral nog die allerlelijkste uitshirts ooit van FC Groningen van die tijd. Die zwarten, met Vakwerk erop.'



Hij moest ineens handtekeningen uitdelen aan zijn klasgenoten Iwan Tol - oud-RTV Noord-verslaggever

Maar ook de eerste stapjes van Robben in die wedstrijd staan hem nog bij. 'Hij mocht invallen bij RKC en hij mistte een enorm grote kans.'

Tol zocht Robben na zijn invalbeurt op op zijn school. 'Was een heel schuchter jongetje en ineens moest hij handtekeningen uitdelen aan zijn klasgenootjes.' Tegenwoordig is het voor Tol bijzonder als hij Robben tegenkomt. 'Toen niet, hij vond het heel bijzonder om een verslaggever van RTV Noord tegen te komen.'

'Je zag bij Robben al vroeg dat het niet zomaar een jeugdspeler was. Natuurlijk zeiden ze dat van veel spelers al, maar bij hem zag je dat het een grote zou worden.'



Je zag aan alles dat hij een groot talent was Martin Drent - oud-teamgenoot

'Blij dat hij niet naar de zandbak gaat'

Martin Drent was teamgenoot van Arjen Robben, maar moest vanaf de tribune toekijken hoe Robben voor het eerst in de basis stond tegen Feyenoord. 'Hij stond op mijn plek in de spits.'

'Je zag aan alles dat hij een groot talent was', zegt Drent. 'Bizar om dat te zien. Hij deed veel extra werk in de trainingen. Hij investeerde ook heel veel na de training. Ook op mentaliteit.'

Volgens Drent is het een goed moment dat Robben stopt. 'Ben blij dat hij niet meer voor het geld in de VS of de zandbak gaat spelen. En dat hij niet meer voor Groningen gaat spelen bergijp ik ook heel goed.'

Alledrie de mannen zijn het over één ding eens: 'Hij heeft alles uit zijn carriere gehaald. Hij kan trots zijn op zichzelf.'

