Bauke Mollema: 'Het zal hectisch worden de eerste dagen'

Brussel is nou niet echt de favoriete stad van Bauke Mollema. Zaterdag staat hij in de Belgische hoofdstad aan de start van z'n negende Tour de France.

'Het is een chaos met verkeer en trainen was ook helemaal niks de afgelopen dagen. Ik ben geen groot fan van de typisch Belgische wegen. Het hotel valt gelukkig nog mee. Brussel is geen topstad wat mij betreft.'

Mollema verkende met de ploeg ook de eerste etappe. 'Het zal hectisch worden in al die dorpjes met veel wegversmallingen.'



Andere voorbereiding

Tijdens de traditionele persconferentie schoof Mollema achter de tafel met Trek-kopman Richie Porte en Jasper Stuyven. De meeste vragen waren logischerwijs voor de Australiër. 'Hij heeft zich heel lang op deze Tour voorbereid.'

'Hij is het hoofddoel en klassementsrenner voor ons', laat Mollema weten. 'Mijn eigen voorbereiding op de Tour was anders dan andere jaren. Dat heeft maar drie, vier weken geduurd.'

Mollema had de Ronde van Italië als hoofddoel en werd keurig vijfde. 'Dat is niet te vergelijken met de mensen die zich hier echt op voorbereid hebben.'



Knechten

Mollema zal de komende drie weken moeten knechten. Dat wordt van hem verlangd. 'Ik ben heel benieuwd hoe de benen zullen voelen, maar dat weet ik eigenlijk pas na de eerste week waarin al een aantal lastige aankomsten zijn.'

Zelf mag hij in de derde week voor eigen kansen rijden. Wel met een voorbehoud. 'Dat hangt natuurlijk af van de positie van Porte in het klassement en hoe ik mezelf voel.'

Hij tast in het duister over zijn vorm. 'Als ik bijvoorbeeld de Ronde van Zwitserland had gereden, zou ik wel een indicatie hebben. Nu niet, want hoewel de trainingen intensief zijn, is het in de koers altijd anders.'

