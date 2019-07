Omstreden zonnepark bij Duurkenakker mag er komen

Het park dat zo'n vijftig hectare groot moet worden is omstreden omdat het het zoveelste project is in de buurt van een aantal woningen. Zo komen er ook al windmolens en een stikstoffabriek in de omgeving.



GroenLinks en D66 tegen

Opvallend is dat GroenLinks en D66, partijen die doorgaans voor de omschakeling naar duurzame energie pleiten, juist tegen de komst van het park stemden.

'De compensatie voor de omwonenden moet eerst goed geregeld zijn', vindt raadslid Aldert Bosscher. GroenLinks en D66 zijn in Midden-Groningen oppositiepartijen.

De twee fracties krijgen hun zin niet, want de vijf coalitiepartijen en Gemeentebelangen stemmen wel voor. 'Dit zonnepark is de druppel die de emmer doet overlopen', zegt CDA'er Maarten van der Weijden. 'Het is niet het project met de meeste impact', verwijst hij naar de windmolens. Ook zijn collega's van PvdA, SP, ChristenUnie en VVD willen het park er laten komen.

Bewoners teleurgesteld

Bewoners van Duurkenakker reageren na de raadsvergadering teleurgesteld. 'Al hadden we het ook wel verwacht', zegt een inwoonster die niet met haar naam genoemd wil worden. 'Onze inzet heeft helaas niet tot resultaat geleid.'

Compensatie

Hoewel, er is wel een klein lichtpuntje voor de omwonenden. Gasunie wil de komende jaren een vergoeding van 'enkele tienduizenden euro's' in natura aanbieden aan de bewoners. 'Gasunie wil de mensen compenseren voor de overlast die zij ervaren van de aanrijroute voor de stikstoffabriek', zegt wethouder Boersma. 'Dat zij zoiets doen is vrij uitzonderlijk.'

Sunvest, de ontwikkelaar die het zonnepark bij Duurkenakker wil bouwen, heeft volgens Boersma en de omwonenden geld geboden ter compensatie van de overlast voor omwonenden. Die willen, net als wethouder Boersma, echter niet ingaan op de vraag wat die compensatie behelst. 'Dat op dit moment niet handig', zeggen ze.

