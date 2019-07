Gifkikker Williams droomt van landstitel met Donar

Leon Williams is de eerste nieuwe aanwinst van basketbalclub Donar. Hij heeft al een aardig rijtje clubs achter zijn naam staan, toch is spelen voor de Groningse basketbalclub iets bijzonders voor hem.

'Als je als Nederlandse speler voor Donar mag spelen, dan is dat sowieso een eer.'

De bijna 28-jarige guard is geboren en opgegroeid in Amersfoort, de stad waar hij een deel van de zomer nog doorbrengt, voordat hij naar Groningen vertrekt. Zijn naam heeft hij grotendeels aan zijn vader te danken.

'Mijn moeder is gewoon Nederlands, opgegroeid in Nunspeet. Mijn vader is Amerikaans. Hij is overgekomen naar Nederland via de luchtmacht en is gestationeerd in Soesterberg. Zodoende.'

Voetbal

Dat Leon op basketbal is gegaan, is dan ook vooral de invloed van zijn vader. 'Vroeger rond mijn vijfde, zesde wilde ik alleen maar voetballen. En toen was er een wachtrij in Hoogland (red. vlak bij Amersfoort) en toen zei mijn vader: laat hem maar basketballen. En hij basketbalde zelf ook, maar niet op hoog niveau.'

En het basketballen ging Leon Williams goed af. Hij speelde achtereenvolgens voor West-Brabant Giants (Bergen op Zoom), Rotterdam, Landstede Basketbal (Zwolle) en SPM Shoeters (Den Bosch).

Bundesliga

Vervolgens begon hij zijn eerste buitenlandse avontuur. Williams speelde twee jaar in Duitsland bij BG Göttingen in de Bundesliga, waarmee hij respectievelijk als elfde en veertiende eindigde onder de Nederlandse coach Johan Roijakkers.

'Behandeld als professional'

'Duitsland, daar keek ik echt naar uit, de Bundesliga. Dan mag je tegen Bayern München enzo. En dat was in eerste instantie ook best wel wennen. Het is daar vooral een stuk fysieker vind ik, en de handelingssnelheid was daar wel iets sneller, dan wat ik toen gewend was. En natuurlijk de hele sfeer daaromheen, je wordt echt behandeld als een professional.'

'Beter dan verwacht'

'Qua spel denk ik dat ik daar wel veel stappen heb gemaakt, ook al is dat misschien niet altijd gebleken uit de stats. Ik heb daar wel veel minuten gemaakt en veel ervaring opgedaan. Mijn eerste jaar was beter dan verwacht. Ze hadden verwacht dat we hekkensluiter zouden worden, maar we eindigden als elfde. We hebben bijvoorbeeld van Alba Berlin gewonnen.'



Ik had als taak dat ik spelers compleet moest afstoppen en dat lukte ook Leon Williams

'Een van de beste verdedigers van de Bundesliga'

'Ik had vooral een back-up-rol, maar dat veranderde. Ik heb uiteindelijk meer dan vijftien wedstrijden gestart. Johan (red. Roijakkers) vond mij een van de beste verdedigers van de Bundesliga. Ik had als taak dat ik spelers compleet moest afstoppen en dat lukte ook. Zodoende heb ik heel veel minuten kunnen pakken in de Bundesliga.'

Spanje

Daarna vertrok Williams naar Spanje om bij TAU Castelló, ten noorden van de stad Valencia, zijn kwaliteiten te laten zien in de LEB Oro, het tweede niveau van Spanje. Hij speelde daar mede door blessureleed (vinger en heup) slechts een half seizoen. Daarnaast lag het spel hem ook niet zo.

'Niet team-georiënteerd'

'Spanje is me een beetje tegengevallen, de league zelf. Iedereen probeerde zich ontzettend te bewijzen, zodat ze een kans konden krijgen in de ACB, dus het was niet echt team-georiënteerd.'

'Zo kwam de tweede divisie van Spanje een beetje op mij over. En dat is totaal niet mijn spel. Ik ben meer een speler die graag samen wil spelen.'

Den Helder

Daarnaast kreeg Williams niet voldoende de ruimte om goed te revalideren van zijn blessures, dus vertrok hij eind december uit Spanje en maakte hij het seizoen af in Nederland, bij Den Helder Suns. Met die club werd hij in de kwartfinale van de play-offs uitgeschakeld door Donar.



Ik denk dat ik een enorme gifkikker ga zijn, bomvol met energie Leon Williams

Gifkikker

Williams hoopt met zijn kwaliteiten van grote waarde te kunnen zijn in Groningen.

'Ik denk dat ik een enorme gifkikker ga zijn, bomvol met energie, waarbij heel goed verdedigd gaat worden van mijn kant, met veel snelheid in het spel. Ik speel graag als pointguard, maar ik kan ook gewoon ingezet worden op de twee positie.'

Startende pointguard?

'In eerste instantie moet je er niet van uitgaan dat ik startende pointguard ben, neemt niet weg dat dat mijn ambitie natuurlijk wel is. Maar ik denk wel dat ik daar naartoe moet gaan groeien. Hopelijk kan ik dat doel wel bereiken.'

'Alles winnen'

'Ik ben nog geen landskampioen geworden, dat is natuurlijk wel een droom van mij. Ik heb wel een keer een supercup en de beker gewonnen. Maar de verwachting bij Donar is zo dat je alles wilt winnen. Ik zou bijna zeggen: je moet alles winnen.'