Lopend Vuur: FC Groningen moet Arjen Robben snel een functie aanbieden

In een verklaring zei Robben: 'Zonder twijfel is het de moeilijke beslissing die ik in mijn loopbaan heb moeten nemen. Een beslissing waarbij "hart" en "verstand" met elkaar in botsing kwamen.'

Nu de voetballoopbaan van de Bedumer er op zit, mag zijn kennis en ervaring niet verloren gaan. En aangezien Robben toch praktisch om de hoek komt wonen, kan hij net zo goed aan de slag voor de FC.

Onder het motto 'Je moet het ijzer smeden als het heet is', is dit ons Lopend Vuur:



Kinderen en mobieltjes

'Kinderen van 10 jaar hebben nog geen mobiele telefoon nodig' was donderdag de stelling in ons Lopend Vuur. 87 procent van de stemmers was het daarmee eens. 13 procent oneens. Er werd 5.566 keer gestemd.