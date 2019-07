Nick Bakker traint en speelt niet meer mee bij FC Emmen

De Groningse verdediger Nick Bakker traint sinds 1 juli niet meer mee bij FC Emmen. Hij is van mening dat zijn contract is afgelopen.

De voetballer was er donderdagavond in Rolde tegen Rolder Boys niet meer bij. Ook wordt niet verwacht dat Bakker er vrijdag in Coevorden tegen PEC Zwolle bij is.

Onenigheid

De linkspoot leeft sinds het eind van vorig seizoen in onenigheid met FC Emmen over zijn contract. Hij wilde transfervrij terugkeren naar het geïnteresseerde FC Groningen. Volgens FC Emmen heeft hij nog een contract dat een seizoen doorloopt, omdat Bakker zich voor 15 mei niet had gemeld met de mededeling dat hij weg wil. De verplichte aangetekende brief kwam pas na die datum bij de club binnen.

Minuten gemaakt

Hij kwam eind juni nog wel opdagen bij de eerste training van zijn club en maakte minuten in een oefenwedstrijd tegen Drentse amateurs. Maar vanaf afgelopen maandag kwam hij niet meer.

En dat terwijl Bakker en FC Emmen aan het eind van het seizoen nog in gesprek waren over een langer verblijf, maar toen FC Groningen zich meldde werden die gesprekken gestaakt. Nu er echter onduidelijkheid is over de status van Bakker, speelt er op dit moment niks meer tussen de verdediger en FC Groningen.

Niet bereikbaar

Overigens zijn zowel Bakker als zijn zaakwaarnemer niet bereikbaar voor commentaar. Ook FC Emmen-trainer Dick Lukkien, directielid Ben Haverkort en voorzitter Ronald Lubbers houden de lippen stijf op elkaar. Het is nog niet duidelijk hoe deze kwestie wordt vervolgd.