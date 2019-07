LTO Noord is 'content' met droogtemaatregelen minister

'We zijn content dat er maatregelen getroffen worden', zegt LTO Noord-bestuurder Henk Smit uit Beerta. 'En ze kijkt ook nog naar een aantal maatregelen om ons te ondersteunen als het écht fout gaat met het weer.'

Te kleine pruimen

Zorgen voor voldoende aanvoer van water uit het IJsselmeer in tijden van droogte is een van de maatregelen, ook liggen er afspraken met supermarkten. Die nemen nu ook als ze net niet helemaal aan de normen voldoen producten af van de boeren.

Zo was er vorig jaar tijdens de droogte gedoe over pruimen die net een paar millimeter te klein waren en daardoor niet meer verkocht mochten worden. 'Nu vinden die toch hun weg naar de winkel, belangrijk om voedselverspilling te voorkomen.'

Ook de verzekering die de risico's afdekt moet als het aan de minister ligt goedkoper worden.

Zorgelijk

'Er staat voldoende water in de sloot, maar het is wel droog. Vorig jaar was het in sommige delen van Nederland heel slecht. En nu is het weer droog. We zitten nog wat eerder in het seizoen, we moeten afwachten hoe het met de producten gaat. De ontwikkeling van de aardappelen is al wel zorgelijk.'

Er wordt ook gesproken over een fonds voor boeren die in de problemen komen door tegenvallende opbrengsten vanwege de droogte.

Lees ook:

- Droogteregime in werking: 'Wees extra alert op natuurbranden'