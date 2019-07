Rode Kruis-app geeft onjuiste informatie over locaties AED's

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.

Niet of op verkeerde plek

Soms staan AED's in de Rode Kruis-app helemaal niet op de kaart, maar het komt ook voor dat ze op een andere plek staan dan in werkelijkheid. Dit blijkt uit onderzoek van Omrop Fryslân in Friesland, maar ook in onze provincie blijken de gegevens in de app niet altijd juist.

Checkteams

'Wij hebben een app gemaakt om te zorgen dat inzichtelijk is waar AED's zijn', vertelt Belinda van der Gaag van het Rode Kruis. 'Maar er zijn zo'n tachtig- tot honderdduizend AED's in ons land en we weten niet van al die apparaten waar ze zijn.'

Om in de app te komen, moet de AED worden aangemeld bij het Rode Kruis. 'Wij zijn afhankelijk van de eigenaren. Soms wordt een AED verplaatst en dan wordt dat ook niet bijgehouden', zegt Van der Gaag.

Het Rode Kruis heeft wel een 'checkteam', maar dat kan niet alle AED's controleren.

'Altijd 112 bellen'

Voor zover Van der Gaag weet, zijn er nog geen levensbedreigende situaties ontstaan door de onjuistheden in de app. 'Bij een reanimatie moet altijd 112 worden gebeld. Die hebben een eigen gesloten database met AED's.'