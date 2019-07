Overname oorlogsbarak duurt te lang, eigenaar dreigt met sloop

Een oorlogsbarak die drie jaar geleden door herinneringskamp De Beetse bij Sellingen zou worden overgenomen, is nog steeds niet opgehaald.

Eigenaar Gerwin Schoonewille uit het Drentse Tiendeveen zit met de handen in het haar en dreigt het authentieke overblijfsel nu met de grond gelijk te maken. 'Het begint voor mij in alle scenario's een nachtmerrie te worden.'

Wel geld, geen actie

De gemeente Westerwolde stelde vorig jaar al 30.000 euro beschikbaar om de barak over te laten komen naar De Beetse, maar in de tussentijd is er niets gebeurd, stelt de eigenaar.

'Er is heel veel gepraat, maar eigenlijk is er nog niks gebeurd. Het wordt vooruit geschoven. Ik weet niet wat het is', verzucht Schoonewille.

De soap begon drie jaar geleden met een noodoproep van Schoonewille. Hij wilde de barak uit de Tweede Wereldoorlog onderbrengen bij een nieuwe eigenaar. Kamp De Beetse reageerde als eerste; ze wilden het stuk historie graag hebben omdat er nog maar weinig barakken uit de oorlog over zijn.

Grote operatie

Vrijwilligers van de stichting zijn in de tussentijd wel langsgekomen om een begin te maken bij het demonteren van de barak, maar stopten uiteindelijk omdat het een te grote operatie was. 'Daar heb ik trouwens alle begrip voor', zegt Schoonewille.

Geert Oost, vrijwilliger bij Kamp De Beetse, laat weten ook te wachten op een seintje van de gemeente Westerwolde. 'Wij willen wel weer aan de slag, maar op een gegeven moment is het ergens misgegaan.'

Slechte staat

Drie van de vier barakken op het terrein van Schoonewille zijn inmiddels gesloopt. 'Die waren sowieso in te slechte staat om over te hevelen.' Een kraan staat klaar om ook de laatst overgebleven barak neer te halen, als de gemeente Westerwolde niet snel over de brug komt.

'Het duurt maar voort, maar ik moet ook verder', zegt hij. 'Ik heb een restauratiebedrijf en die schuur achter het huis is geen reclame voor mijn bedrijf. Ik heb nog geen deadline voor de sloop, maar het moet wel heel snel gebeuren.'

'Ze moeten zich schamen'

Schoonewille is behoorlijk murw geslagen door het gesteggel tussen hem en de verschillende partijen. 'Ik heb zo langzamerhand bijna geen andere keuze meer dan de barak te slopen.'

'Er zou veel meer moeite gedaan moeten worden om mensen in de toekomst dit stukje geschiedenis te kunnen laten zien. De gemeente Westerwolde zou zich echt moeten schamen.'

De gemeente Westerwolde wil geen uitgebreide reactie geven. Een woordvoerder zegt dat het van belang is om eerst in gesprek te gaan met de eigenaar van de barak.

Lees ook:

- Raad Westerwolde stemt in met 30.000 euro voor barak