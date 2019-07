Tanja Haseloop: 'Altijd een verrassing als je hoort dat je burgemeester wordt'

Tanja Haseloop uit Leek wordt de nieuwe burgemeester van de Gelderse gemeente Oldebroek.

'Ik wist dat ik tot de laatste drie kandidaten voor het burgemeesterschap behoorde, maar het is toch altijd wel een verrassing als je hoort dat je het bent geworden', zegt de inwoonster van Leek een dag na haar voordracht.

Op verkenning

Haseloop vermoedt dat de goede klik die ze met de vertrouwenscommissie van de gemeente Oldebroek had, de doorslag heeft gegeven.

'Ondertussen ben ik ook al een aantal keren naartoe gereden om de regio te verkennen. Je wilt toch een beetje weten of de gemeente bij je past', legt de 52-jarige liberaal uit.

'En toen kwam ik erachter dat er veel overeenkomsten zijn met het Westerkwartier', gaat ze verder. 'Landschappelijk gezien met het polderlandschap, het water, de heide en bossen.'

'Oldebroek is net als het Westerkwartier ook buurgemeente van een grote stad. Hier is dat Groningen, daar is dat Zwolle. Daarnaast wordt in beide gemeenten veel over de gemeentegrenzen samengewerkt.'

Luisteren

Wat de inwoners van Oldebroek van haar kunnen verwachten? 'Ik denk dat ik een toegankelijke burgemeester ben, die aanspreekbaar is en het leuk vindt om naar buiten te gaan en met mensen te praten. Maar in eerste instantie ga ik vooral luisteren', vertelt Haseloop.

Maar de aanstaande burgermoeder is zich er ook van bewust dat ze lastige situaties moet handelen 'En dan zal ik er ook staan', zegt ze.

Vliegveld

'Iets wat in Oldebroek op dit moment erg speelt, en waar heel veel gemeenten in die regio mee zitten, zijn de ontwikkelingen rondom het vliegveld in Lelystad. Daar zijn toch wel wat zorgen over aanvliegroutes en dat soort dingen.'

'Maar verder is het een mooie plattelandsgemeente, waar ondernemende mensen wonen. Ik heb er ontzettend veel zin in.'

Installatie

Het is de bedoeling dat Haseloop begin oktober wordt geïnstalleerd als burgemeester van Oldebroek.

