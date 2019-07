Zo reageert de wereld op het afscheid van Robben

Dat Arjen Robben stopt als voetballer is niet alleen in Groningen en Nederland opgevallen, ook de internationale pers brengt het nieuws. En natuurlijk is er ook Twitter nog.

Engeland

Natuurlijk is Robben ook bekend in Engeland, waar hij voor Chelsea speelde. Die club zet hem in het zonnetje. Toevallig ook met een beeld van de kersverse nieuwe coach Frank Lampard.

De berichtgeving bij de BBC is vooral een opsomming van feiten: 'Robben made his name at Chelsea, joining them from Groningen in 2004 and going on to make 105 league appearances for the club, scoring 19 goals.'

'Robben also played for Real Madrid and PSV, having started his career at Dutch side FC Groningen 19 years ago.'

Concurrent Sky Sports is in de berichtgeving iets uitgebreider en haalt ook Groningen aan: 'Robben originally broke through the youth system at hometown club Groningen before joining Dutch giants PSV Eindhoven in 2002.'

Spanje

Robben speelde bij Real Madrid en sterspeler Sergio Ramos twitterde deze foto met de tekst: 'Het was een genoegen met en tegen je te spelen. Ik wens je het beste toe in deze fase. Al het beste.'

Ook Madrileen Toni Kroos (en oud-collega in zijn tijd bij Bayern) laat van zich horen:

'Hij maakte veel pareltjes in zijn tijd bij Real Madrid. Een gouden linkerspeler', aldus Madrid Sports.

Duitsland

Natuurlijk voetbalde Robben het langst in Duitsland bij Bayern München.

Collega's gaan hem missen:

Hij pakte met de club ook de Champions League en ook daar komt een bericht vandaan.

Mexico

Sommige Mexicanen hebben nog steeds een hekel aan Robben in verband met de penalty op het WK 2014 ('no era penal!'). Zij gaan hem niet missen is de boodschap.

Verder nog leuk om te zien

Robben werd besproken op ESPN Brasil. Is in het Portugees, maar mocht je het willen kijken

