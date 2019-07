De eerste gastarbeiders van Groningen: De Brabantse Suikerarbeiders

Jaspers, van Gils en van Tilborg zijn typisch Brabantse namen, maar ze komen ook in en rond de Stad Groningen voor. Dat komt omdat er in 1914 een paar honderd Brabanders is Groningen neerstreken om een nieuwe suikerfabriek op te starten.

Een nazaat van een van deze Brabanders, Christiaan Gevers, heeft nu een boek geschreven over deze Brabanders in Groningen: De Suikergastarbeiders.

Taalbarrière

'Mijn vader kwam als vier jarig jongetje in een klas vol Groningers terecht, hij verstond hun niet, en zij hem niet', vertelt Gevers.

Groninger boeren waren aan het begin van de 20ste eeuw het monopoly van de suikerfabriek van Scholten in Hoogkerk zat en begonnen een eigen fabriek, De Friesch-Groningse.

Maar het lukte niet om geschoolde arbeiders van de concurrent los te weken. Daarom haalden ze een directeur uit Brabant en die nam zijn eigen personeel mee.

'Gastarbeiders'

Samen met hun vrouwen en vaak grote gezinnen streken zo rond 1914 een paar honderd Brabanders in Groningen neer. Dit was de eerste groep 'gastarbeiders' die de afgelopen eeuw in Groningen neerstreek.

'Dat is grotendeels probleemloos verlopen' aldus Gevers. 'Ik heb weleens verhalen gehoord van een oom van mij, dat er 's avonds mensen langs zijn huis liepen te schelden van Brabanders dit en dat.. Maar grotendeels is de assimilatie probleemloos verlopen.'

'Dat komt omdat de Brabanders verspreidt over de hele Stad kwamen te wonen en er geen specifieke Brabantse enclave ontstond. En op de fabriek werken ze samen met Groningers, zo ontstond en een natuurlijke integratie.'

Sporen

Veel sporen van de Brabantse Suikergastarbeiders zijn er vandaag de dag niet meer terug te vinden.

De Friesch-Groningse Suikerfabriek is inmiddels gefuseerd met de concurrent in Hoogkerk en de fabriek aan de rand van de Stad Groningen is inmiddels afgebroken.

De Brabanders zijn opgelost in Groningen als suiker in de koffie. Alleen op het Rooms-Katholiek kerkhof in de Stad kom je nog de graven tegen van deze Brabanders. En in het boek van Gevers.