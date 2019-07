Humanitas wil eenzaamheid tegengaan met een digitale stamtafel

'Moeilijk? Helemaal niet', zegt Paul Schweitzer voorzitter van Humanitas Het Hogeland. De organisatie wil met een digitale stamtafel eenzaamheid in het gebied tegengaan.

Via de computer kunnen mensen met elkaar in contact komen. Humanitas heeft hiervoor zelf een website laten ontwikkelen, de 'digitale stamtafel'.

'We merken dat er nog veel mensen zijn die geen sociaal netwerk hebben en zich eenzaam voelen. Die mensen willen we hiermee bereiken. Via de website kunnen mensen ook elkaar heel makkelijk bereiken', zegt Schweitzer.

Privacy

Er is bewust gekozen om niet via sociale media, zoals Facebook, Whatsapp of Twitter, iets op te zetten.

'Er is de laatste tijd veel te doen over privacy. We hebben dus onze eigen veilige omgeving gecreëerd. Ook krijgen de mensen hier geen ongewilde advertenties', vertelt Sweitzer.

'Op sociale media is de sociale druk ook heel groot. Daar laten mensen toch graag zien hoe leuk ze het hebben en hoe fantastisch alles is. Op ons eigen platform hoeft dat niet.'

'We hebben het vernoemd naar de stamtoavel van RTV Noord. Daar was het ook altijd gezellig', zegt Jacqueline Tuitman, ook werkzaam voor Humanitas.

'Mensen kunnen helemaal zelf bepalen wat ze willen delen met anderen. Onze systemen zijn goed beveiligd en er is ook niks te vinden via bijvoorbeeld de Google-zoekmachine. Alles is afgeschermd'.

Op de website kunnen mensen berichten en foto's plaatsen. Daarnaast is het de bedoeling dat de stamtafel wordt uitgebreid met video's over uiteenlopende zaken.

In september wil Humanitas met het systeem van start. 'We zijn nu eerst nog op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen om de digitale stamtafel aan andere mensen uit te leggen. Bijvoorbeeld aan ouderen', vertelt Tuitman.

