PvdA blijft bang voor sluiting spoedpost Delfzijl; volgens Doktersdienst onterecht

De PvdA in Delfzijl start een werkgroep die zich inzet om de huisartsenpost in de havenstad te behouden. De partij is bang dat de spoedpost over enkele jaren gaat verdwijnen.

Eind vorig jaar werd de post met sluiting bedreigd, nadat de huisartsen van Doktersdienst Groningen het mes zetten in het aantal spoedposten in onze provincie.

Ze wilden het aantal spoeddiensten buiten kantooruren verminderen, om de hoge werkdruk tegen te gaan.

Hoogezand dicht, Leek en Delfzijl minder lang geopend

De 280 huisartsen in onze provincie besloten daarom de post in Hoogezand te sluiten. Inwoners kunnen terecht bij het Martini Ziekenhuis in Groningen en het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda. De post in Leek is alleen nog 's weekends overdag geopend.

De spoedpost aan de Jachtlaan in Delfzijl zou volgens de eerste plannen sluiten, maar dat was van de baan na veel verzet in de lokale politiek. De PvdA haalde 7.500 handtekeningen op. Wel is de post 's avonds minder lang geopend: tot 21.00 uur in plaats van tot 23.00 uur.

Er is nog een belangrijke reden waarom de post in Delfzijl openblijft. De locatie in Scheemda nog te klein om ook inwoners uit de Eemsdelta-regio op te vangen. Volgens Doktersdienst Groningen had sluiting dus sowieso niet gekund.

Zorgen bij wethouder

Volgens wethouder Meindert Joostens (ChristenUnie) is de dreiging nog niet voorbij. In een memo aan de gemeenteraad liet hij enkele maanden terug nog weten dat de Doktersdienst de spoedzorg op twee locaties wil centreren: in het Martini Ziekenhuis en het OZG in Scheemda.

Dat zou dus toch sluiting voor Delfzijl betekenen. PvdA-raadslid Volmer maakt zich zorgen en gaat vanaf september lobbyen om de spoedpost in Delfzijl te behouden.

Samen met andere politieke partijen en inwoners gaat de werkgroep gesprekken aan met huisartsen, zorgverzekeraar Menzis en Doktersdienst Groningen.

Geen concrete plannen voor sluiting

Volgens locatiemanager Barth Nieman van Doktersdienst Groningen is er echter geen sprake van dat Delfzijl op termijn dichtgaat: 'Op dit moment is de locatie in Scheemda nog te klein. Die post zal eerst uitgebreid moeten worden. Daar hebben we op dit moment nog geen concrete plannen voor.'

Daarnaast is het volgens Nieman nog maar zeer de vraag of Delfzijl wel zal sluiten, als de post in Scheemda groter wordt: 'De spoedpost en de Eerste Hulp lopen elkaar soms nu al in de weg. Ik begrijp de emotie in Delfzijl heel goed, maar er zijn nu geen plannen om Delfzijl te sluiten.'

De nieuwe directeur van de Doktersdienst Groningen, Erik Noordhof, gaat samen met de 280 huisartsen werken aan een nieuwe visie. Daarin wordt meer bekend over de toekomst van de spoedposten in onze provincie.

Lees ook:

- Vierduizend handtekeningen voor behoud huisartsenpost Delfzijl

- 'Ik denk dat op den duur de huisartsenposten misschien wel verdwijnen'