Overgrote meerderheid schademelders kiest voor eenmalige uitkering van 5000 euro

Ruim 1300 mensen hebben inmiddels gereageerd op de brief over de zogenoemde stuwmeerregeling voor bevingsschade. 1235 van hen maken gebruik van de mogelijkheid om eenmalig 5000 euro te laten uitkeren.

Acht mensen kiezen voor een variabele vergoeding tot maximaal 11.000 euro, op basis van facturen van een aannemer. 64 mensen maken geen gebruik van de stuwmeerregeling en wachten de reguliere procedure af.

Dat heeft de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) bekendgemaakt.

Stuwmeer

De brieven over de stuwmeerregeling zijn deze week verstuurd naar mensen die voor 13 juni 2019 aardbevingsschade hebben gemeld. De regeling is bedoeld is om het stuwmeer van schademeldingen dat de afgelopen jaren is ontstaan weg te werken. In totaal komen 16.000 mensen voor de stuwmeerregeling in aanmerking.



Verkorte procedure

Wie kiest voor de 5000 euro of de variabele vergoeding, is daarmee van verdere rompslomp af. Mensen kunnen ook voor de reguliere procedure kiezen. Dan moeten ze wel even geduld hebben voor hun aanvraag behandeld wordt. Het kan tot twee en een half jaar duren voor er een besluit valt, maakte de TCMG vorige maand bekend.

Lees ook:

- Wiebes verruimt schaderegeling: 5000 euro voor alle meldingen tot 13 juni

- Schademelding gedaan vóór 2019? Dan standaard aanbod van 5.000 euro