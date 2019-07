100 jaar Grunnens Laid: wie zingt er (massaal) mee?

Het is de bedoeling dat in alle gemeenten om precies 17:00 uur het Grunnens Laid klinkt. Dat kan op een kerkorgel, maar het is ook mogelijk dat een koor het lied in een dorpshuis zingt of dat er een grootschalige 'sing along' is tijdens een muziekfestival.

Regel jij iets?

De organisatie is op zoek naar mensen die een geschikte locatie weten.

'Regel een dorpsplein, kerk of café en misschien een koor, orgel of bandje. Trommel een groepje vrienden, de dorpsvereniging, je sportvereniging of de schoolklas van je kinderen op en laat gezamenlijk jullie stem horen (of het nu tien of tienduizend mensen zijn, dat maakt niet uit)', zo schrijft de organisatie.

Ook zoekt de organisatie naar evenementen die iets met '100' te maken hebben. 'Denk bijvoorbeeld aan 100 meter Groningse vlak breien, een Groningse quiz met 100 vragen of een sponsortocht van 100 kilometer.' Als je een idee hebt, kun je de organisatie een mail sturen.

Meezingen

Alle Gronigers worden opgeroepen om op 28 spetember om 17:00 uur naar een locatie te komen en mee te zingen.

Het hoofdpodium staat op het Museumplein in Veendam. Daar wordt het volkslied gezongen door bekende Groninger artiesten.