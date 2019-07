Opluchting over aanhouding grafrover: 'Ik kon die politieman wel om de nek vliegen'

Die politieman waar ze het over heeft, had haar vlak daarvoor verteld dat er een verdachte is opgepakt voor het stelen van ornamenten en andere versieringen van graven op de Selwerderhof in Groningen. Het gaat om een 39-jarige man, die inmiddels negen zaken heeft bekend.

Hartstilstand

Bij Hennie de Haas gaat het om het graf van haar in 1999 overleden echtgenoot Jan de Haas. Hij stierf binnen een jaar nadat hij zijn bedrijf had verkocht en met zijn vrouw verhuisde naar Gran Canaria. 'Het was een hartstilstand', zegt Hennie. 'Ik vond hem 's morgens dood in zijn bed.'

'Ras-Groninger'

'Hij was een ras-Groninger', vervolgt ze. 'En dus was het logisch dat hij in Groningen begraven moest worden.' Mijn zoon en ik hebben daarom een graf gekocht op de Selwerderhof.'

Zeven jaar geleden verhuist Hennie terug naar Nederland. Rond die tijd gaat het voor de eerste keer mis met het graf van haar man. 'Ik werd gebeld door vrienden die daar elke week bloemen kwamen brengen. Ze vertelden me dat er een bronzen ornament van het graf 'geropt' was. Ik heb een nieuw exemplaar moeten bestellen bij de leverancier. Dat kostte ongeveer 3000 euro.'

Keer op keer

Enkele jaren daarna verdwijnt er een massief bronzen beeldje van een haas van het graf. En vorige maand werd het bronzen ornament van een lampje gestolen. Al met al een schade van bijna 6000 euro.

'Het gaat me niet eens om het geld', zegt Hennie de Haas. 'Maar ik kon wel huilen van kwaadheid en verdriet. Ik heb er geen woorden voor.'

Geen goed woord

Voor de 39-jarige verdachte heeft ze geen goed woord over: 'Ik zou graag eens met zo iemand willen spreken, over hoe ze dat kunnen doen.'

Camerabewaking

De Haas is blij dat er een verdachte is opgepakt. Maar ze vindt dat de Selwerderhof maatregelen moet nemen om herhaling van dit soort diefstallen te voorkomen. 'Ik heb gezegd: waarom hangen jullie geen camera's op? Dat gebeurt op andere begraafplaatsen ook. Maar die mevrouw op het kantoor zei dat dat veel te ver ging, en dat de opzichter tegenover het kerkhof woont. Maar die zit toch ook niet de hele dag voor het raam, of wel?

