Meer studenten Noorderpoort wachten lang op uitslag examen door systeemfout

In eerste instantie ging de mbo-school ervan uit dat het om zeven studenten van de opleiding Leisure en Hospitality ging. Nu blijkt dat ook studenten van andere opleidingen met hetzelfde probleem te maken hebben.

Aan het lijntje gehouden

Het Noorderpoort is dit schooljaar overgestapt op een nieuw computersysteem om cijfers in te voeren. Er is sprake van kinderziektes, blijkt nu. Hierdoor zijn de cijferlijsten van leerlingen nog niet bekend. Wel weet de school of leerlingen zijn geslaagd of niet. Toch kregen de studenten niets te horen. Ze voelden zich aan het lijntje gehouden.

'Dit doen we niet goed'

Woordvoerder Harry Bouma trekt het boetekleed aan. 'Dit doen we niet goed. We hebben hiervan geleerd altijd goed te communiceren.' Nu is afgesproken de school meteen contact zoekt met de studenten bij dergelijke fouten en niet te wachten tot het systeem weer werkt. 'Het is jammer dat studenten hier de dupe van worden.'

Om hoeveel studenten het precies gaat, kan de woordvoerder niet vertellen. Wel benadrukt hij dat het om incidenten gaat.

