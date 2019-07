Overlast in Noorderplantsoen: 'Handhaving mag wel wat strenger'

'Het wordt hoog tijd dat de gemeente in actie komt. We kunnen alles wel door de vingers zien, maar als ik zie wat er soms in het Noorderplantsoen gebeurt, dan mag de handhaving wel wat strenger.'

Voorzitter Gerard van de Poll van buurtvereniging Noorderplantsoen windt er geen doekjes om. 'Er hangt de laatste tijd een intimiderende en bedreigende sfeer in het park. Ik wil niet zeggen dat het elke dag zo is, maar het komt wel regelmatig voor.'

Lastigvallen

De overlast concentreert zich met name rond de vijver in het midden van het plantsoen. Van de Poll: 'Dan gaat het bijvoorbeeld om geluidsoverlast, drank- en drugsgebruik, vernieling, het intimideren van voorbijgangers en het lastigvallen van mensen op het terras van de horeca in het Noorderplantsoen.'

De sfeer is volgens de voorzitter trouwens al jaren aan erosie onderhevig. 'En het is steeds dezelfde groep die verantwoordelijk is voor de overlast. Ze klitten samen op de trappen bij de vijver. Van het vroege voorjaar tot het late najaar, en dat maakt het vervelend.'

Vooral rond de vijver is er overlast, volgens Van de Poll.



Foto: Peter Steinfort/RTV Noord

Wesley Schut is één van de vele Stadjers die regelmatig in het Noorderplantsoen te vinden is. Volgens hem bestaat de groep vooral uit zwervers, junkies en drugsdealers. En groepen buitenlanders met ghettoblasters. Mannen met ontbloot bovenlijf en onder de tatoeages, die de macho uithangen.'

'Ze trekkens zich nergs wat van aan'

'Het lijkt wel of ze zich deze plek hebben toegeëigend. Vernielingen, intimidaties, takken die van bomen getrokken worden voor een kampvuur, ze trekken zich van niets of niemand iets aan.'

Schut trok eerder deze week bij RTV Noord aan de bel over de situatie in het park. 'Hoe ik weet dat de groep uit dak- en thuislozen bestaat? Omdat ik zelf ook op straat heb geleefd. Ik heb m'n leven weer op de rit, maar de meeste mensen uit deze groep ken ik nog uit het circuit.'

'Alcoholgebruik wordt er gedoogd'

Volgens Schut hangt de groep vooral in het plantsoen rond omdat het drinken van alcohol daar gedoogd wordt. 'In het centrum van de stad mag niet gedronken worden, maar hier wordt het oogluikend toegestaan. Bovendien wordt er veel drugs gedeald.'

De gemeente erkent dat er de afgelopen weken meerdere meldingen van overlast zijn binnengekomen. 'Er is sprake van drank- en drugsgebruik, daar hoeven we niet omheen te draaien', aldus woordvoerder Hans Coenraads. 'Het heeft onze aandacht en we hebben de situatie inmiddels besproken met de politie.'

Volgens de woordvoerder van burgemeester Den Oudsten gaat het om mensen van diverse nationaliteiten en verschillende achtergronden. 'We proberen de groep samen met politie en zorginstellingen in beeld te krijgen. Mogelijk dat we deze mensen via hulpverlening kunnen helpen. De komende tijd houden we in ieder geval een extra oogje in het zeil.'