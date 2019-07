Johan Knol stijgt met stip in Wielermeerdaagse

De vierde etappe in Leek werd gewonnen door Johan Knol. Hij troefde in de laatste 150 meter vier medevluchters af. Het was de eerste zege van het seizoen voor de renner uit Midwolde die tegenwoordig in Bakkeveen woont. Hij steeg naar de vierde plaats in het algemeen klassement. Samen met Ronald Kruijer en Mark Prinsen is hij nog steeds kansrijk voor de eindzege.

Dichterbij komen lukt niet

De kopgroep ontsnapte al vroeg in de koers over tachtig kilometer door de straten van Leek. De voorsprong bedroeg al snel dertig seconden. Het peloton slaagde er ondanks verwoede pogingen niet in om dichterbij te komen.

De vijfde etappe van de wielermeerdaagse is zaterdagavond in De Wilp.