Loug Hogeland meldt dorpscoöperatie dat het stopt met zorgverlening

Het zorgpersoneel van Loug Hogeland stopt met de zorgverlening in 't Olde Heem in Kloosterburen. Dat heeft de dorpscoöperatie Klooster&Buren te horen gekregen.

De coöperatie is verantwoordelijk voor het verzorgingshuis. Ze weten niet waarom en wanneer het zorgpersoneel definitief weg gaat. Er is nog geen gesprek geweest.

Gedoe

Er is al langere tijd gerommel in het verzorgingshuis. Eind vorig jaar ging het mis nadat de koning de coöperatie roemde tijdens de kersttoespraak. Nederland zou een voorbeeld moeten nemen aan het initiatief in Noord-Groningen waarbij dorpsbewoners zelf de regie in handen nemen.

Aandacht voor de zorg

Maar er ontstond onderling ruzie tussen het zorgpersoneel en het bestuur. Het zorgteam diende ontslag in en begon voor zichzelf onder de naam Loug Hogeland. Ze wilden niet meer werken onder de vlag van Klooster&Buren omdat de coöperatie zich te veel bezig hield met bijzaken in plaats van de zorg.

Het kwam zelfs zover dat beide partijen niet meer met elkaar wilden communiceren. Uiteindelijk werd na bemiddeling besloten dat beide partijen toch gingen samenwerken, maar dat is alsnog mislukt.

Stekker eruit

Het bestuur van de coöperatie heeft deze week te horen gekregen dat het personeel nu definitief vertrekt.

'Het bestuur heeft altijd gewerkt aan een goede samenwerking. We gaan er nu voor zorgen dat de zorg in 't Olde Heem gegarandeerd blijft. Daarvoor zijn we nu in overleg met diverse partijen', vertelt voorzitter Alida Cordes.

Loug Hogeland wil geen reactie geven.

