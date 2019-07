Donar versterkt zich met Amerikaan Donte

De 2.01 meter lange power forward is opgeleid bij Bradley University in Amerika en speelde het afgelopen seizoen in Finland bij KTP Basket, zijn eerste profclub in Europa. Daar was hij starter en maakte hij gemiddeld 15,5 punten per wedstrijd en pakte hij gemiddeld 8,4 rebounds.



'Atletisch en veelzijdig'

Bestuurslid technische zaken van Donar, Martin de Vries, over Donte op de website van de club: 'Hij stond al een tijd op ons lijstje en nu was de tijd rijp. Donte is een sterke verdediger en rebounder. Bovendien een zeer atletische en veelzijdige speler. Absoluut een aanwinst voor het nieuwe seizoen'.



Nummer vijf

Met Donte Thomas heeft Donar nu vijf spelers voor komend seizoen onder contract staan. De eerste nieuwe speler was Leon Williams. Eerder tekende Jason Dourisseau bij. Shane Hammink en Thomas Koenis hadden een doorlopend contact.