Broers zeggen Groningen 'au revoir'

Siep en Ruben Broesder zijn opgegroeid op een boerderij in Tripscompagie. De één heeft nog even geprobeerd monteur te worden, maar het boerenleven vinden ze het allermooiste.

Het bedrijf van pa en ma overnemen willen ze niet. Ze emigreren naar de Franse streek Bretagne om daar verder te gaan met een melkvee- en akkerbouwbedrijf.



Afscheidsfeest

Het is zaterdagmiddag als het team van het tv-programma Expeditie Grunnen op de boerderij van de familie Broesder arriveert. De schuur staat vol met bierkratten en flessen wijn. Vanavond is het grote afscheidsfeest.



Vol met boeren

Presentator Derk Bosscher vraagt aan de broers waarom ze willen emigreren. 'Het lijkt ons geweldig om in die omgeving aan de slag te gaan,' zegt Ruben. 'Hier in Nederland zit het vol met boeren en relatief weinig grond. In Frankrijk heb je veel meer grond.'



Uitdaging

'Dit is een mooie uitdaging voor ons,' voegt Siep eraan toe. 'We pakken het met beide handen aan. We zijn ongeveer zes keer op de plek in Bretagne geweest, maar na de eerste keer waren we al om.'



Trote ouders

Vader en moeder zijn druk bezig met de voorbereidingen van het feest. Derk vraagt hoe zij er tegenaan kijken.

'Ik vind het alleen maar een fantastische kans voor ze', zegt moeder Leny. 'Natuurlijk gaan we ze missen, maar ze zijn jong, dan moet je dit doen.' Ook vader Bert vindt het een mooie uitdaging. 'Ik ben erg trots op ze.'



Dinsdag vertrekken

'Hoe gaat de komende tijd eruit zien?' vraagt Derk ten slotte. 'We vertrekken dinsdag. Dan lopen we eerst nog drie maanden mee met het Franse echtpaar waar we het bedrijf van overnemen. In september verhuizen we de laatste spullen naar Frankrijk,' zegt Siep.

'Siep neemt zijn vriendin mee. Ik moet nog op zoek naar een leuke Française', grapt Ruben.



Feestje

Zelfs het Franse echtpaar is naar Tripscompagnie gekomen om het feestje mee te vieren. 'Dat kan niet meer stuk!', lacht Derk.