Expeditie Grunnen laat busje wassen voor het goede doel

Het busje van Expeditie Grunnen is weer brandschoon. Mensen parkeerden af en aan hun auto's in Uithuizermeeden om ze te laten wassen voor het goede doel: 'Help Julia de weg op'.

Door cerebrale parese zit Julia in een elektrische rolstoel en omdat de rolstoel niet in de auto past willen haar ouders op deze manier geld inzamelen voor een rolstoelbus.

Opa en oma Casemier in Leek zijn bijna tachtig jaar, maar helpen hun kleinzoon Tom nog met alle liefde in zijn houtbewerkingsbedrijf. Een hoop gezelligheid in de werkplaats.



Ook in Expeditie Grunnen:

- VW-bus ontmoet VW-bus in Eelde

- Zeilen voor mensen met een beperking in Paterswolde

- Vrijgezellenfeest in Groningen

- Broers zeggen Groningen 'au revoir'

- En nog veel meer

