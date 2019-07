'Sluiting Nieuwstad is geen onderwerp van discussie'

De toekomst van de raamprostitutie in de Groninger Nieuwstad staat niet ter discussie. Dat blijkt uit een rondgang van RTV Noord langs de verschillende fracties in de gemeenteraad.

'Wat in Amsterdam speelt is niet in dezelfde mate van toepassing op Groningen', zegt Lieke Schoutens van GroenLinks. 'Het sluiten van Nieuwstad lijkt ons dan ook een slecht idee.'

Deze week werd bekend dat burgemeester Femke Halsema van Amsterdam overweegt om de Amsterdamse Wallen te sluiten. Halsema zoekt naar een vergaande oplossing om de overlast in het red light district te bestrijden. Dan gaat het bijvoorbeeld om criminele activiteiten, mensenhandel en overlast door toeristen.

'Wij hebben geen signalen dat de problemen die zich in Amsterdam voordoen ook hier in Groningen spelen', zegt Amrut Sijbolts van de Stadspartij voor Stad en Ommeland. 'Er is geen sprake van grootschalige overlast. Sluiting is wat ons betreft dan ook niet aan de orde.'



'Andere problematiek dan in Amsterdam'

Sluiting is volgens coalitiepartner PvdA op dit moment geen onderwerp van discussie. Fractievoorzitter Julian Bushoff: 'Waar van tijd tot tijd wel over wordt gesproken, is het tegengaan van mensenhandel en uitbuiting en het begeleiden van sekswerkers die eruit willen stappen.'

'De problematiek is hier natuurlijk anders dan in Amsterdam', weet ook René Bolle van het CDA. 'Vooral als het gaat om de drukte qua toeristen. Maar ook hier zou je de vraag kunnen stellen of raamprostitutie wenselijk is. Dan staat wat ons betreft de positie van de vrouwen en hoe je die kunt versterken centraal.'

Ook Halsema streeft naar verbetering van de werkomstandigheden van sekswerkers. Zo wordt gesproken over het verplaatsen van de raamprostitutie naar een andere plek in Amsterdam, maar bijvoorbeeld ook over de bouw van een prostitutiehotel.



Meer toezicht

Het welzijn van de prostituees was mede de reden om eind 2015 de rosse buurt in het A-kwartier in Groningen te sluiten. Het gemeentebestuur wilde de raamprostitutie op één plek centreren, en tegelijkertijd de drugsoverlast in de wijk aanpakken.

Om na het A-kwartier ook Nieuwstad te sluiten is volgens SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk niet verstandig. 'Het zou onnodig en onverstandig zijn. Sluiting zorgt voor meer illegaliteit en minder controle. Bovendien is onlangs de tippelzone aan de Bornholmstraat ook al gesloten.'

'Het is juist positief om een prostitutiezone in de binnenstad te hebben', vult Lieke Schoutens van GroenLinks aan. 'Zo is er meer toezicht waardoor de sekswerkers hun werk veiliger kunnen doen.'



ChristenUnie wil sluiting

Waar de burgemeester van Amsterdam niet van plan is om de raamprostitutie de stad uit te jagen, heeft de politiek in Groningen dat dus evenmin voor ogen. Al waren sommige raamexploitanten daar na de sluiting van de rosse buurt in het A-kwartier wel bang voor.

En dan is er nog die rechtszaak die als een donkere wolk boven Nieuwstad hangt. Er dreigt sluiting van tien prostitutiepanden. De gemeente wil dat de pandeigenaren ook exploitant van de peeskamers worden. Maar die zien dat niet zitten. 'We wachten nog steeds op een uitnodiging van de rechtbank', aldus één van de ondernemers.

De enige partij die voor het toewerken naar sluiting van Nieuwstad is, is de ChristenUnie.

'Er wordt vaak een vals beeld geschetst van prostitutie', vertelt fractievoorzitter Gerben Brandsema van de coalitiepartij. 'Er wordt gesproken over vrouwen die geheel vrijwillig hun diensten leveren. In werkelijkheid gaat het om vrouwen die in een zeer kwetsbare en afhankelijke positie verkeren.'

